Nguyên nhân mắt đỏ

Mắt bị đỏ có thể do dị ứng, khô mắt, vỡ mạch máu bên trong, thiếu ngủ hoặc mắc bệnh viêm kết mạc.

Theo Viện Hàn lâm Nhãn khoa Mỹ (AAO), lòng trắng mắt (còn gọi là củng mạc) trắng sáng là dấu hiệu khỏe mạnh, nếu thay đổi màu sắc có thể báo hiệu nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau.

Dị ứng

Có nhiều nguyên nhân gây kích ứng mắt như tiếp xúc với phấn hoa, bụi hoặc clo từ hồ bơi. Để chống lại các tác nhân này, mắt sản sinh ra chất gọi là histamine, kích hoạt thêm dòng chảy của máu trong các mạch máu nhỏ trên bề mặt ngoài, khiến mắt trông đỏ ngầu.

Khô mắt

Khô mắt xảy ra khi mắt không sản xuất đủ nước mắt hoặc màng nước mắt, là lớp ẩm bao phủ, bảo vệ mắt, hoạt động không ổn định. Điều này khiến mắt dễ bị đỏ, kích ứng, nếu ở trong điều kiện khí hậu đặc biệt khô, tiếp xúc với khói thuốc hoặc đeo kính áp tròng trong thời gian dài.

Thiếu ngủ

Nghỉ ngơi không đủ có thể cản trở quá trình phục hồi cần thiết của mắt, khiến giãn mạch máu gây đỏ mắt. Khi ngủ không ngon giấc, mắt không nhận đủ oxy, các mạch máu trong mắt dễ bị quá tải, dẫn đến dấu hiệu mắt đỏ hoặc xuất hiện các đốm đỏ.

Đau mắt đỏ

Đau mắt đỏ còn gọi là viêm kết mạc, xảy ra khi kết mạc mắt bị kích ứng hoặc nhiễm trùng. Viêm kết mạc do vi khuẩn và virus dễ lây lan, thường đi kèm với cảm giác nóng rát và chảy nước mắt. Tùy thuộc vào loại đau mắt đỏ, phương pháp điều trị khác nhau chẳng hạn dùng thuốc kháng sinh.

Vỡ mạch máu

Khác với mắt đỏ ngầu, mạch máu vỡ hoặc xuất huyết dưới kết mạc biểu hiện là đốm đỏ tươi trên lòng trắng của mắt. Tình trạng này xảy ra khi các mạch máu trong mắt bị vỡ, thường do chấn thương mắt, hắt hơi, ho.

Một số bệnh lý khác

Loét giác mạc xảy ra khi xuất hiện một vết loét hở trên giác mạc, do nhiễm trùng hoặc khô mắt cũng gây đỏ mắt.

Theo Viện Hàn lâm Nhãn khoa Mỹ (AAO), các bệnh về mắt khác, nghiêm trọng hơn khác có thể gây đỏ mắt như bệnh glôcôm (cườm nước), viêm bờ mi, viêm mô tế bào, u lympho mắt, herpes zoster (giời leo), viêm màng bồ đào.

Điều trị mắt đỏ có nhiều cách. Sử dụng nước mắt nhân tạo giúp giảm kích ứng, rửa trôi các chất gây dị ứng khỏi mắt. Sử dụng thuốc nhỏ mắt kháng histamine có tác dụng giảm ngứa khi đỏ mắt do dị ứng. Chườm lạnh bằng cách đắp khăn mặt mát lên mắt vài lần một ngày cũng giúp ích. Tránh xa khói, hơi, phấn hoa, bụi, clo hoặc lông thú cưng và tránh chạm vào mắt cũng có thể giảm đỏ mắt.

Bảo Bảo (Theo Prevention)