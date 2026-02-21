Nguyên tắc dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường

Người bệnh đái tháo đường chỉ nên ăn khoảng 1/8 cái bánh chưng hoặc bánh tét, hạn chế kẹo mứt để kiểm soát hàm lượng bột đường, chất béo trong dịp Tết.

Thay đổi giờ giấc ăn uống, sinh hoạt cũng sẽ làm xáo trộn hoạt động của insulin, tăng hoặc giảm đường huyết bất thường. ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết thực đơn phù hợp trong ngày Tết giúp người bệnh đái tháo đường kiểm soát bệnh.

Kiểm soát khẩu phần tinh bột

Người bệnh đái tháo đường nên ăn khoảng 150 g (tương đương 1/8 bánh), mỗi lần ăn cách nhau ít nhất 8 tiếng. Khi đã ăn bánh, cần cắt giảm cơm, miến hoặc các thực phẩm chứa bột đường khác. Người bệnh có thể ăn bánh kẹo có chỉ số đường huyết thấp (GI<50) hay uống trà xanh, sữa hạt, sữa đậu nành thay cho nước ngọt.

Tăng cường chất xơ để ổn định đường huyết

Bổ sung nhiều rau xanh từ cải bó xôi, cải xoăn, bông cải xanh, bắp cải... và trái cây ít ngọt như bưởi, táo, ổi, dâu tây, cam, đào cung cấp vitamin, canxi, chất xơ. Các chất dinh dưỡng làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Người bệnh nên ăn hạnh nhân, óc chó, hạt điều, hạt bí, hạt dưa, hạt macca... Những thực phẩm này cung cấp chất xơ, chất béo lành mạnh, protein, tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau ăn.

Các món ăn ngày Tết nhiều chất bột đường dễ làm tăng đường huyết. Ảnh: Bùi Thủy

Hạn chế chất béo bão hòa

Mâm cỗ ngày Tết thường có hàm lượng chất béo bão hòa cao như thịt mỡ, da động vật, nội tạng, món chiên rán nhiều dầu. Người bệnh đái tháo đường nên hạn chế những thực phẩm này, tránh tăng cân, rối loạn mỡ máu, gia tăng nguy cơ biến chứng tim mạch.

Nhóm thực phẩm giàu chất đạm, ít calo

Bác sĩ Tùng gợi ý người bệnh nên chọn thịt nạc, cá, đậu, trứng. Thịt nạc có hàm lượng chất béo thấp, ít calo hơn thịt mỡ, duy trì và sửa chữa các mô cơ thể. Cá chứa nhiều omega-3 (nhất là cá hồi, cá thu và cá mòi), loại axit béo hỗ trợ chức năng não, chống viêm. Trong trứng, đậu có chứa nhiều choline, sắt tốt cho người bệnh.

Ngày Tết, người bệnh ăn khẩu phần vừa phải, chia nhỏ bữa ăn để giảm áp lực lên cơ thể trong việc điều chỉnh đường huyết. Rượu bia và nước ngọt gây tăng đường huyết, ảnh hưởng đến chức năng gan thận. Người bệnh nên uống với liều lượng nhỏ (không quá một ly nhỏ hoặc một lon bia nhẹ).

Duy trì vận động, tập luyện hàng ngày sẽ tăng chuyển hóa, cải thiện đáp ứng của cơ thể với insulin, ổn định lượng đường từ máu. Người bệnh tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe, bơi lội khoảng 30-60 phút mỗi ngày.

Người mắc bệnh đái tháo đường cần đến khám tại chuyên khoa nội tiết - đái tháo đường để được hướng dẫn chế độ ăn uống phù hợp. Bổ sung các tinh chất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ với thành phần policosanol góp phần điều hòa mỡ máu.

Quốc An