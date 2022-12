Vùng kín có mùi hôi có thể xuất phát từ việc cơ thể tiết quá nhiều mồ hôi, viêm âm đạo hoặc do thói quen vệ sinh vùng kín sai cách.

Theo Cleveland Clinic, vùng kín của mỗi người đều có một mùi hương riêng. Đôi khi chị em cũng có thể phát hiện một vài mùi đặc biệt ở khu vực này. Dưới đây là những nguyên nhân khiến vùng kín có mùi hôi.

Viêm âm đạo do vi khuẩn

Khu vực âm đạo thường tồn tại các vi khuẩn tốt giúp bảo vệ cơ thể không bị nhiễm trùng. Nếu có sự phát triển quá mức của vi khuẩn sẽ gây nên tình trạng phá vỡ sự cân bằng ở âm đạo và gây nên cảm giác ngứa ngáy, tiểu buốt và các triệu chứng khác. Một trong số những nguyên nhân làm phá vỡ sự cân bằng ở âm đạo là bệnh viêm do vi khuẩn.

Dấu hiệu nhận biết bệnh lý này là mùi tanh hoặc tiết dịch màu xám, trắng xám. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ, đây là tình trạng phổ biến nhất ở phụ nữ từ 15 đến 44 tuổi.

Nhiễm Trichomonas

Trichomonas là một bệnh nhiễm trùng do ký sinh trùng gây ra và chúng thường lây nhiễm qua đường quan hệ tình dục. Theo các chuyên gia y tế, dấu hiệu nhiễm trùng Trichomonas mùi hôi tanh, tiết dịch màu vàng xanh hoặc đau, ngứa và sưng âm đạo. Do đó, bệnh lý này dễ gây nhầm lẫn với bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn.

Hơn nữa, một nghiên cứu cho thấy chỉ có 30% những người bị nhiễm Trichomonas xuất hiện triệu chứng. Vì vậy, chị em nên thực hiện xét nghiệm nước tiểu để kiểm tra các bệnh lây truyền qua đường tình dục như chlamydia và bệnh lậu nếu quan hệ với nhiều bạn tình.

Viêm vùng chậu

Bệnh viêm vùng chậu (PID) cũng là nguyên nhân mang đến mùi tanh cho khu vực vùng kín. Về cơ bản, đây là một bệnh nhiễm trùng lây lan lên khung xương chậu và các cơ quan sinh sản, bao gồm tử cung, ống dẫn trứng và buồng trứng. Khi mắc bệnh viêm vùng chậu, âm đạo sẽ xuất hiện mùi tanh kèm chảy máu do giao hợp.

Theo các nhà khoa học, viêm vùng chậu có thể để lại hậu quả lâu dài, một trong số đó là khiến phụ nữ bị vô sinh. Ngoài ra, những người từng mắc bệnh lý này cũng dễ mang thai ngoài tử cung.

Mùi hôi ở vùng kín không chỉ khiến chị em khó chịu mà còn có thể là dấu hiệu cho thấy sức khoẻ âm đạo đang gặp vấn đề. Ảnh: Freepik

Đổ mồ hôi quá nhiều

Đổ mồ hôi là cách cơ thể tự làm mát khi quá nóng. Thông thường, cơ thể sẽ tự sản sinh mồ hôi khi tham gia vào các hoạt động mạnh hoặc khi căng thẳng, lo lắng. Các chuyên gia y tế cho biết, vùng kín có mùi tanh có thể là kết quả của việc đổ mồ hôi ở vùng xương chậu.

Để thuyên giảm tình trạng này, chị em nên mặc đồ lót bằng cotton và quần áo rộng rãi để tránh tích tụ độ ẩm; đồng thời tăng luồng không khí cho khu vực này. Bên cạnh đó, phái nữ cũng cần thay quần áo và tắm ngay sau khi tập thể dục hoặc các hoạt động đổ mồ hôi khác.

Trong một số trường hợp nghiêm trọng, mùi âm đạo tanh do mồ hôi có thể chỉ ra một tình trạng y tế gọi là trimethylamine niệu. Nếu nhận thấy mùi hôi xuất hiện quá nhiều dù đã thực hiện các biện pháp khắc phục thì chị em nên đến bệnh viện để được thăm khám.

Chế độ ăn uống không lành mạnh

Khi một người có chế độ ăn uống không lành mạnh, độ pH âm đạo của họ có thể bị mất cân bằng. Điều này có thể sẽ gây ra mùi hôi và tăng tiết dịch âm đạo. Chính vì vậy, chị em thường được khuyên nên theo đuổi chế độ ăn uống bổ dưỡng với đầy đủ vitamin và khoáng chất nhằm giữ mọi thứ ở trạng thái cân bằng.

Một số nghiên cứu đã chứng minh việc bổ sung thực phẩm chứa men vi sinh như sữa chua có thể giúp duy trì cân bằng độ pH khỏe mạnh.

Vệ sinh sai cách

Theo các chuyên gia y tế, nếu chị em nhận thấy âm đạo có mùi nhưng không tiết dịch và/hoặc ngứa thì rất có thể là do vệ sinh kém. Những thói quen giữ vệ sinh không đúng cách như: không đi tiểu sau khi giao hợp, lau chùi không đúng cách sau khi đi vệ sinh, mặc một đồ lót trong hơn một ngày... có thể khiến vùng kín bốc mùi.

Ngoài ra, thói quen sử dụng băng vệ sinh hoặc tampon trong thời gian dài cũng là một yếu tố để phát triển vi khuẩn âm đạo độc hại và gây mùi.

Do đó, phái nữ nên rửa vùng kín bằng nước ấm và xà phòng không gây kích ứng. Tránh thụt rửa mạnh và chỉ nên lau từ trước ra sau mỗi khi đi tiểu hoặc đại tiện để tránh lây lan vi khuẩn từ hậu môn sang âm đạo. Khi kỳ kinh nguyệt đến, chị em nên thay băng vệ sinh thường xuyên để tránh bị bí mùi và dễ khiến vi khuẩn sinh sôi.

Ung thư âm đạo và cổ tử cung

Theo Everyday Health, trong một số trường hợp, mùi âm đạo bất thường đôi khi có thể là triệu chứng của ung thư cổ tử cung hoặc âm đạo. Nhiều chuyên gia y tế cho biết các triệu chứng khác của ung thư cổ tử cung hoặc âm đạo có thể xảy ra là dịch tiết quá nhiều hoặc khi khu vực này có mùi nặng.

Nếu nghi ngờ mắc bệnh ung thư, các bác sĩ có thể chỉ định người bệnh thực hiện xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung hoặc tế bào âm đạo.

Huyền My