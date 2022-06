Mãn kinh, biến động hormone và chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn có thể khiến phụ nữ dễ đổ mồ hôi trong lúc ngủ.

Đổ mồ hôi nhiều khi về đêm có thể gây nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe. Không chỉ làm gián đoạn giấc ngủ, đổ mồ hôi còn khiến cơ thể bí bách khó chịu sau khi thức giấc. Một nghiên cứu cho thấy, 41% số người cho biết gần đây đã bị đổ mồ hôi ban đêm. Trong đó, phụ nữ là nhóm có xu hướng mắc phải tình trạng khó chịu này nhiều hơn nam giới. Dưới đây là những nguyên nhân khiến phụ nữ đổ mồ hôi vào ban đêm.

Tiền mãn kinh và mãn kinh

Nội tiết tố có thể ảnh hưởng đến tuyến mồ hôi trong cơ thể. Nhiều nghiên cứu cho thấy có đến 80% phụ nữ đang trải qua thời kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh thường xuyên bị bốc hỏa hoặc đổ mồ hôi vào ban đêm. Hai triệu chứng này kết hợp với nhau được gọi là các triệu chứng mãn kinh vận mạch và có thể khiến chất lượng cuộc sống thấp hơn.

Ngoài việc tiếp tục trong suốt thời kỳ mãn kinh, các triệu chứng mãn kinh vận mạch cũng có thể tái phát đối với phụ nữ sau mãn kinh.

Biến động hormone

Các cơn bốc hỏa và đổ mồ hôi ban đêm cũng có thể xảy ra do sự dao động nội tiết tố bình thường của chu kỳ kinh nguyệt hoặc trong giai đoạn mang thai. Theo Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia Mỹ, phụ nữ mắc chứng rối loạn tiền kinh nguyệt thường có xu hướng khó ngủ và có chất lượng giấc ngủ kém hơn bình thường. Ngoài ra, các triệu chứng khác của rối loạn tiền kinh nguyệt như thay đổi tâm trạng, lo lắng, mất tập trung và thiếu năng lượng cũng là nguyên nhân khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi.

Theo một nghiên cứu cho thấy, có hơn ⅓ phụ nữ mang thai rơi vào trạng thái bốc hỏa và đổ mồ hôi vào ban đêm. Trong đó có 19% sản phụ tiếp tục gặp phải tình trạng này sau khi sinh. Các nhà khoa học lý giải, yếu tố nguy cơ gây đổ mồ hôi liên quan đến thai kỳ bao gồm các triệu chứng trầm cảm và trọng lượng cơ thể tăng nhanh.

Đổ mồ hôi còn khiến cơ thể bí bách khó chịu sau khi thức giấc. Ảnh: Freepik

Suy buồng trứng sớm

Suy buồng trứng sớm xảy ra khi buồng trứng ngừng hoạt động bình thường trước 40 tuổi, gây ra các triệu chứng mãn kinh và giảm khả năng sinh sản. Tình trạng này có thể khiến phụ nữ phát triển các triệu chứng mãn kinh, bao gồm đổ mồ hôi ban đêm và bốc hỏa.

Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn

Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA) là một chứng rối loạn thở khi ngủ phổ biến và nó có thể gây đổ mồ hôi ban đêm ở một số người. Theo các nhà khoa học, những người mắc chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn có thể trải qua nhiều lần ngưng thở hoặc ngừng thở khi đang ngủ do đường thở của họ bị xẹp hoặc bị tắc nghẽn bởi các mô thừa.

Ngoài ra, một báo cáo cũng cho thấy có 33% phụ nữ mắc chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn có thể bị đổ mồ hôi ban đêm.

Bên cạnh những yếu tố trên, các chị em vẫn có thể rơi vào cảm giác đổ mồ hôi trong lúc ngủ nếu mắc phải các chứng bệnh như: hội chứng tăng tiết mồ hôi (hyperhidrosis), cường giáp, ung thư, hoặc cơ thể đang bị nhiễm trùng...

Cách giảm mồ hôi ban đêm

Khi tình trạng đổ mồ hôi trong lúc ngủ diễn ra thường xuyên, người bệnh nên đến gặp bác sĩ để thăm khám. Nếu cảm thấy việc đổ mồ hôi không xảy ra liên tục, các chị em có thể thực hiện các giải pháp sau:

Mặc đồ thoáng khí: Chất liệu vải thoáng khí và thoát ẩm có thể giúp cơ thể giữ mát và thoải mái hơn vào ban đêm. Ngoài quần áo, bộ drap giường cũng là thứ cần được chú trọng để giấc ngủ thêm sâu và ngon hơn.

Duy trì cân nặng hợp lý: Cân nặng dư thừa có thể là nguyên nhân gây đổ mồ hôi ban đêm. Do đó, hãy kiên trì tập luyện và thực hiện chế độ ăn lành mạnh.

Tránh caffeine, rượu và các món cay, nóng: Những thực phẩm này có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ bên trong của cơ thể và khiến mồ hôi tiết ra nhiều hơn. Nếu mắc phải chứng đổ mồ hôi vào ban đêm, các chị em cần tránh ăn hoặc uống những món này gần giờ đi ngủ.

Huyền My (Theo Sleep Foundation)