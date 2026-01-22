7 dưỡng chất giúp giảm khô mắt

Chế độ ăn giàu omega-3 cùng các vitamin A, C, D hỗ trợ tăng chất lượng nước mắt, từ đó giảm khô và kích ứng mắt.

Khô mắt là tình trạng mạn tính xảy ra khi lượng nước mắt tiết ra không đủ hoặc chất lượng nước mắt kém, khiến mắt không được bôi trơn đầy đủ. Người bệnh thường gặp các triệu chứng như ngứa, kích ứng, đỏ hoặc đau mắt, gây khó chịu và ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày.

Tình trạng này có thể liên quan đến thay đổi hormone, viêm bề mặt mắt hoặc viêm tuyến lệ, dị ứng, bệnh tự miễn, tuổi tác, ít chớp mắt, rối loạn tuyến giáp hoặc thiếu hụt dưỡng chất. Bổ sung các dưỡng chất phù hợp giúp duy trì độ ẩm và giảm cảm giác khô rát cho mắt.

Axit béo omega-3

Omega-3 giúp giảm viêm, cải thiện cả lượng và chất lượng nước mắt, từ đó làm dịu các triệu chứng khô mắt. Dưỡng chất này có nhiều trong cá béo (cá hồi, cá thu, cá mòi), óc chó, hạt lanh, hạt chia, rong biển và tảo.

Vitamin C

Vitamin C (axit ascorbic) là vitamin tan trong nước, có mặt trong lớp phim nước mắt, hỗ trợ bảo vệ mắt trước ô nhiễm và các tác nhân gây hại, tăng tiết nước mắt. Vitamin C còn góp phần duy trì sức khỏe làn da, mạch máu và xương. Các thực phẩm giàu vitamin C gồm bông cải xanh, ớt chuông, cải brussels, rau lá xanh, cà chua và trái cây họ cam quýt.

Vitamin E

Không chỉ là một loại vitamin tan trong chất béo mà đây còn là chất chống oxy hóa có chức năng quan trọng với mắt. Vitamin E giúp duy trì lớp phim nước mắt, có nhiều trong các loại dầu thực vật, hạnh nhân, đậu phộng, hạt bí, rau bina.

Vitamin A

Vitamin A rất cần thiết cho sức khỏe mắt. Thiếu vitamin A có thể gây quáng gà, khô mắt. Bổ sung đủ vitamin A có thể giảm triệu chứng khô mắt cũng như chất lượng nước mắt. Trứng, bí ngô, cà rốt, cá ngừ, cá hồi, sữa và các sản phẩm từ sữa có chứa vitamin A.

Vitamin D

Vitamin D được tạo ra khi cơ thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Thiếu vitamin D có liên quan đến nguy cơ khô mắt cao hơn, triệu chứng nặng hơn đồng thời làm giảm tiết nước mắt. Ngoài cá béo, sữa tăng cường vi chất, các loại nấm đều là những thực phẩm giàu vitamin D.

Kẽm

Kẽm là khoáng chất quan trọng giúp vận chuyển vitamin A từ gan đến võng mạc, tham gia tạo melanin - sắc tố có vai trò bảo vệ mắt. Thiếu kẽm làm tăng nguy cơ nhiễm trùng mắt. Cơ thể không tự tổng hợp kẽm nên cần bổ sung qua chế độ ăn hằng ngày như hàu, thịt bò, tôm, thịt heo, sữa chua, cá hồi, sữa và ngũ cốc tăng cường.

Zeaxanthin và lutein

Đây là hai chất chống oxy hóa tập trung nhiều ở võng mạc, phòng ngừa tác hại của tia UV và gốc tự do với mắt. Nạp đủ zeaxanthin và lutein có thể phòng ngừa nguy cơ mắc các bệnh về mắt. Thực phẩm giàu hai chất này gồm rau lá xanh đậm, bí, cải brussels, bông cải xanh, măng tây, xà lách, nho, kiwi, cà chua, lòng đỏ trứng...

Bảo Bảo (Theo Very Well Health, WebMD)