Nguyên nhân khiến mắt lờ đờ

Mắt lờ đờ, thiếu sức sống có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân, bao gồm các bệnh về mắt, dị ứng, mất nước, thuốc và các chất khác.

Mắt lờ đờ thường biểu hiện bằng sụp mí trên, che một phần con ngươi, khiến mắt trông nhỏ và thiếu sức sống. Mức độ và thời gian kéo dài khác nhau tùy nguyên nhân, có thể chỉ vài ngày hoặc nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Tình trạng này đôi khi kèm các triệu chứng khác như đỏ mắt, ngứa mắt. Dưới đây là một số nguyên nhân thường gặp.

Các bệnh về mắt

Một số bệnh về mắt có thể khiến mắt lờ đờ, phổ biến nhất là khô mắt và viêm kết mạc. Khô mắt xảy ra khi lượng nước mắt không đủ để bôi trơn, gây cảm giác mỏi mắt, lờ đờ và nhìn mờ sau khi chớp mắt. Viêm kết mạc (đau mắt đỏ) là bệnh dễ lây, thường do vi khuẩn hoặc virus, khiến mắt đỏ hoặc hồng, chảy nước mắt, sưng, khó chịu và có thể kèm dịch tiết đóng vảy quanh mi mắt.

Dị ứng

Viêm kết mạc dị ứng xảy ra khi mắt tiếp xúc với dị nguyên, gây kích ứng mắt và vùng xoang phía sau mắt, với các triệu chứng như ngứa, đỏ, sưng, lờ đờ, tiết dịch trong, loãng. Các tác nhân thường gặp gồm phấn hoa, lông thú cưng, mạt bụi, nấm mốc, khói thuốc lá, nước hoa, một số loại thuốc.

Herpes

Virus herpes là tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI), đôi khi cũng ảnh hưởng đến mắt. Khi mắt lờ đờ do herpes, người bệnh có thể bị đỏ mắt, chảy nước mắt nhiều, nhạy cảm ánh sáng và xuất hiện mụn nước quanh mí mắt.

Hạ đường huyết

Hạ đường huyết là tình trạng lượng đường trong máu thấp, thường gặp ở người mắc đái tháo đường hoặc một số bệnh lý khác. Tình trạng này có thể gây mắt lờ đờ kèm theo các triệu chứng như nhìn mờ, run tay, đổ mồ hôi, chóng mặt và da tái nhợt

Yếu tố lối sống

Một số yếu tố lối sống có thể khiến mắt lờ đờ.

Sử dụng rượu, chất kích thích hoặc một số loại thuốc: Các chất này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của mắt, khiến đồng tử giãn và làm mắt trông lờ đờ hoặc chảy nước.

Mất nước: Khi cơ thể không được cung cấp đủ nước, lượng nước mắt giảm, khiến mắt kém được bôi trơn, dễ mệt mỏi và thiếu sức sống.

Bảo Bảo (Theo Health)