5 bệnh mắt thường gặp

Nhiều bệnh lý về mắt như thoái hóa điểm vàng, khô mắt, đục thủy tinh thể và glôcôm thường gặp và có xu hướng gia tăng theo tuổi tác.

Nhiều bệnh lý về mắt có thể tiến triển âm thầm nhưng gây ảnh hưởng kéo dài đến thị lực. Người bị tiểu đường, tăng huyết áp, có tiền sử gia đình mắc bệnh về mắt hoặc tuổi cao nên chăm sóc mắt để phòng ngừa nguy cơ suy giảm thị lực.

Đục thủy tinh thể

Đục thủy tinh thể là tình trạng thủy tinh thể của mắt bị mờ đục, thường gặp hơn khi tuổi cao. Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như nhìn mờ, nhạy cảm với ánh sáng, nhìn đôi, màu sắc kém tươi hoặc khó nhìn rõ vào ban đêm.

Các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh gồm tuổi tác, tiền sử gia đình, bệnh tiểu đường, hút thuốc lá và từng chấn thương mắt. Phẫu thuật thay thủy tinh thể bị đục bằng thủy tinh thể nhân tạo là phương pháp điều trị hiệu quả, giúp cải thiện thị lực.

Glôcôm

Bệnh glôcôm gây tổn thương dây thần kinh thị giác - bộ phận truyền tín hiệu từ mắt lên não. Glôcôm nguyên phát thường tiến triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi thị lực suy giảm dần. Riêng glôcôm góc đóng có thể khởi phát đột ngột với các biểu hiện như giảm thị lực nhanh, đỏ và đau mắt, kèm đau đầu dữ dội.

Nguy cơ mắc bệnh glôcôm tăng theo tuổi, tiền sử gia đình và áp lực nội nhãn cao. Việc điều trị có thể sử dụng thuốc, laser, phẫu thuật hoặc phối hợp nhiều phương pháp nhằm kiểm soát bệnh và bảo vệ thị lực.

Võng mạc tiểu đường

Bệnh võng mạc tiểu đường là biến chứng xảy ra khi đường huyết tăng cao kéo dài, gây tổn thương các mạch máu nuôi võng mạc và thường gặp ở người mắc tiểu đường. Nếu không được kiểm soát và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển nặng, dẫn đến suy giảm thị lực và thậm chí mù lòa.

Bệnh còn có thể gây phù hoàng điểm do tiểu đường khi dịch từ các mạch máu võng mạc rò rỉ vào hoàng điểm - vùng trung tâm chịu trách nhiệm cho thị lực rõ nét, khiến người bệnh nhìn mờ. Tình trạng này cũng làm tăng nguy cơ xuất hiện bệnh glôcôm tân mạch hoặc bong võng mạc.

Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác

Thoái hóa điểm vàng là bệnh lý ảnh hưởng đến thị lực trung tâm, tức khả năng nhìn rõ các vật nằm ngay giữa tầm nhìn, và thường gặp ở người lớn tuổi. Ở giai đoạn sớm, bệnh thường không gây triệu chứng rõ ràng, khiến nhiều người khó nhận biết.

Theo thời gian, thoái hóa điểm vàng có thể làm giảm khả năng nhìn rõ các vật ngay trước mắt, xuất hiện những vùng mờ hoặc hình ảnh bị biến dạng, lượn sóng trong tầm nhìn. Các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh gồm tiền sử gia đình, tuổi cao, hút thuốc lá và tình trạng thừa cân hoặc béo phì.

Khô mắt

Khô mắt xảy ra khi mắt không sản xuất đủ nước mắt hoặc nước mắt bốc hơi quá nhanh, khiến bề mặt mắt không được bôi trơn đầy đủ. Người bị khô mắt thường có cảm giác châm chích, nóng rát, cộm xốn, kích ứng và đôi khi nhìn mờ.

Tình trạng này rất phổ biến ở người sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian dài. Khô mắt còn liên quan đến nhiều yếu tố khác như môi trường nhiều gió, khói bụi, dùng một số loại thuốc hoặc các bệnh lý tự miễn như viêm khớp dạng thấp và hội chứng Sjögren. Điều trị khô mắt thường bao gồm sử dụng nước mắt nhân tạo, hạn chế tiếp xúc với tác nhân gây kích ứng, tăng độ ẩm không khí và dùng thuốc phù hợp.

