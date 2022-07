Nguyên nhân gây viêm âm đạo khi quan hệ

Các nhà khoa học Mỹ phát hiện vi khuẩn tích tụ trên dương vật có thể là nguy cơ khiến phụ nữ mắc chứng viêm âm đạo sau khi quan hệ.

Viêm âm đạo do vi khuẩn xảy ra do sự thay đổi của hệ thống vi sinh vật trong âm đạo. Các triệu chứng của bệnh gồm cảm giác ngứa rát ở âm đạo kèm chất dịch mỏng màu trắng, xám hoặc xanh lá cây. Sau khi quan hệ tình dục, vùng kín sẽ có mùi hôi tanh.

Theo Trung tâm kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC), viêm âm đạo do vi khuẩn là tình trạng viêm âm đạo phổ biến, gây ảnh hưởng đến phái nữ từ 15 đến 44 tuổi. Các nhà khoa học cho biết, nếu phụ nữ bị nhiễm bệnh khi mang thai sẽ dẫn đến nguy cơ sinh non hoặc nhẹ cân. Ngoài ra, viêm âm đạo do vi khuẩn cũng có thể khiến phụ nữ có nguy cơ cao bị nhiễm HIV hoặc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác như chlamydia, bệnh lậu.

Mới đây, các nhà khoa học tại đại học Illinois (Chicago, Mỹ) cho biết vi khuẩn ở dương vật có thể là nguyên nhân khiến nữ giới mắc bệnh viêm âm đạo. Nghiên cứu này được thực hiện trên 168 cặp đôi ở Kenya. Trong nhóm này, có khoảng 56% nam giới thực hiện tiểu phẫu cắt bao quy đầu, không có trường hợp nữ nào mắc bệnh viêm âm đạo.

Sau cuộc nghiên cứu kéo dài một năm, các nhà khoa học phát hiện có đến 31% phụ nữ tham gia phát triển bệnh viêm âm đạo. Ngoài những xét nghiệm kiểm tra vi khuẩn trong âm đạo của phụ nữ, nhóm nghiên cứu cũng theo dõi hệ sinh vật tồn tại trên dương vật của nam giới trong lần kiểm tra đầu tiên và 3 lần tái khám.

Theo các nhà khoa học kết luận, nam giới là nhân tố quyết định nguy cơ nhiễm trùng của phụ nữ. Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, họ cũng xác định được 10 loại vi khuẩn ở dương vật có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm âm đạo ở nữ giới. Phát hiện này cho thấy sức khỏe tình dục của nam và nữ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, đặc biệt là đối với các cặp đôi nam - nữ.

Cách ngăn ngừa bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn

Viêm âm đạo do vi khuẩn có thể ngăn ngừa, hạn chế diễn tiến của bệnh bằng cách thay đổi lối sống. Dưới đây là những thay đổi có lợi cho vùng kín của các chị em:

Tránh thụt rửa: việc thụt rửa âm đạo quá sâu có thể làm đảo lộn sự cân bằng của vi khuẩn có hại và vi khuẩn có lợi; từ đó làm tăng nguy cơ phát triển bệnh viêm âm đạo. Do đó, các chị em cần tránh dùng xà phòng, lau âm đạo theo chiều từ trước ra sau mỗi khi đi vệ sinh. Ngoài ra, phái đẹp cũng nên dùng quần lót bằng vải cotton hoặc chất vải thoáng khí.

Dùng bao cao su: những người đang được chẩn đoán mắc bệnh viêm âm đạo nên kiêng quan hệ tình dục hoặc sử dụng các biện pháp bảo vệ như dùng bao cao su. Sau khi giao hợp, người bệnh nên rửa sạch âm đạo để tránh bị nhiễm trùng do các chất bôi trơn hoặc tinh dịch.

Khám phụ khoa theo định kỳ: theo Trung tâm Sức khỏe Phụ nữ vị thành niên (Mỹ), ước tính có khoảng 50% phụ nữ sẽ tái phát bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn trong 12 tháng điều trị. Do đó, các chị em không nên chủ quan, hãy tái khám đúng lịch hẹn để bác sĩ theo dõi diễn tiến triệu chứng, tình trạng sức khỏe.

Huyền My (Theo Insider, Healthline)