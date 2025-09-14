Nguyên nhân gây bệnh gai đen ở người béo phì

Kháng insulin, tăng cân nhanh chóng, viêm nhiễm, dùng một số loại thuốc, mắc bệnh mạn tính khiến người béo phì có khả năng cao bị gai đen.

BS.CKII Lê Thanh Huyền, khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, nhiều người béo phì bị đen ở cổ thường nghĩ do vệ sinh kém, mồ hôi tích tụ hoặc do sạm da. Thực tế, đây có thể là dấu hiệu sớm của rối loạn chuyển hóa liên quan đến tình trạng kháng insulin, gây bệnh gai đen ở người béo phì. Dưới đây là một số nguyên nhân.

Kháng insulin

Khi cơ thể không đáp ứng tốt với insulin, tuyến tụy sản xuất dư thừa hormone này, kích thích tế bào da phát triển quá mức, dẫn đến dày sừng, tăng sắc tố da. Đây cũng là biểu hiện sớm cảnh báo nguy cơ tiền đái tháo đường hoặc đái tháo đường type 2.

Tăng cân nhanh

Tăng cân đột ngột hoặc tăng cân quá mức trong thời gian ngắn làm rối loạn nội tiết và chuyển hóa trong cơ thể, thúc đẩy hình thành các triệu chứng của bệnh gai đen.

Theo bác sĩ Huyền, tăng cân nhanh chóng thường đi kèm tích tụ mỡ nội tạng và rối loạn các hormone - các yếu tố có liên quan đến bệnh gai đen. Béo phì thúc đẩy quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn khiến hàng rào bảo vệ tự nhiên trước tia UV suy yếu. Khi lớp da mất đi khả năng chống nắng vốn có, tia cực tím dễ kích thích sản sinh melanin không đều, dẫn đến xuất hiện các mảng da sẫm màu và dày.

Bác sĩ Huyền tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Viêm nhiễm

Người béo phì có hệ miễn dịch yếu tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm tấn công tạo thành ổ viêm. Viêm da kéo dài không chỉ gây tổn thương cấu trúc da mà còn tạo môi trường thuận lợi cho bệnh gai đen phát triển.

Dùng một số loại thuốc

Một số loại thuốc như corticosteroid, hormone tăng trưởng, thuốc tránh thai chứa estrogen hoặc androgen có thể ảnh hưởng đến hormone và tăng nguy cơ kháng insulin. Sử dụng thuốc kéo dài hoặc không theo chỉ định dễ làm bệnh lan rộng nhanh. Bác sĩ Huyền khuyến cáo người béo phì cần thận trọng và chỉ dùng thuốc theo chỉ định để tránh biến chứng.

Mắc bệnh mạn tính

Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), suy giáp, gan nhiễm mỡ, thường đi kèm rối loạn nội tiết và chuyển hóa, tăng nguy cơ rối loạn sắc tố da. Nhiều người bệnh điều trị bệnh nền giúp giảm đáng kể tình trạng da. Tầm soát và điều trị bệnh mạn tính góp phần kiểm soát triệu chứng bệnh gai đen.

Minh Anh