Nguy cơ ngộ độc khi ăn trứng gà ung, lòng đào

Ăn trứng gà ấp dở, trứng sống nhiễm vi khuẩn thương hàn có thể gây ngộ độc, với các biểu hiện co thắt dạ dày, tiêu chảy, nôn mửa.

Trứng gà chứa nhiều đạm chất lượng cao, chất béo lành mạnh, vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin... cần thiết cho cơ thể. Lòng đỏ có nhiều chất dinh dưỡng nhất, khoảng 13,6% chất đạm, 29,8% chất béo và 1,6% chất khoáng. Một quả trứng nặng khoảng 50 g có thể chứa 8 g chất béo, trong đó có 3,3 g chất béo bão hòa và 13 g protein.

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết trứng gà giàu dinh dưỡng, giá rẻ, dễ chế biến. Tuy nhiên, không phải ăn trứng theo cách nào cũng an toàn, giúp cơ thể hấp thụ tối đa dưỡng chất.

Dưới đây là những món ăn có thể gây ngộ độc.

Trứng gà ấp dở

Trứng gà ấp dở (trứng gà ung) là một loại phế phẩm trong chăn nuôi, thường bỏ đi nhưng được nhiều người yêu thích do vị bùi, béo.

Theo bác sĩ Khanh, trong trứng ung, chất dinh dưỡng không còn, có thể biến đổi thành nhiều loại chất độc do phôi bị phá hủy. Khi trứng hỏng, lớp vỏ cũng không còn tác dụng bảo vệ, vi khuẩn dễ dàng tấn công vào bên trong. Ăn loại trứng này có nguy cơ ngộ độc cao, gây đầy hơi, đau bụng, tiêu chảy.

Trứng chần, lòng đào và thực phẩm chứa trứng sống

Ăn trứng sống làm giảm sự hấp thu protein so với trứng chín, có khả năng ngộ độc. Vỏ và bên trong trứng sống có thể chứa vi khuẩn thương hàn salmonella. Ngoài khả năng thâm nhập vào trứng qua màng vỏ nhiễm bẩn, khuẩn salmonella cũng có thể tồn tại trong trứng trước khi lớp vỏ hình thành, do gà mẹ nhiễm bệnh. Ngay cả lau rửa và bảo quản trứng sạch sẽ, không nứt vỡ cũng có thể nhiễm khuẩn.

Sau khi thâm nhập vào cơ thể, vi khuẩn salmonella chết sẽ giải phóng nội độc tố làm tổn thương ruột và hệ thần kinh trung ương. Người nhiễm khuẩn salmonella thường bị co thắt dạ dày, dẫn tới đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn mửa và sốt, kéo dài từ vài ngày đến một tuần.

Nếu không điều trị sớm, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, tử vong. Trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai, người từ 65 tuổi trở lên, người suy giảm miễn dịch (ung thư, HIV/AIDS, tiểu đường, cấy ghép nội tạng) hoặc mắc bệnh viêm ruột (viêm loét đại tràng, bệnh Crohn) dễ gặp biến chứng.

Ăn trứng lòng đào có nguy cơ nhiễm vi khuẩn thương hàn salmonella. Ảnh: Freepik

Để giảm nguy cơ ngộ độc, bác sĩ Khanh khuyên lựa chọn trứng có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn. Sau khi mua về cần lau sạch, loại bỏ quả nứt, dập vỡ; bảo quản trong tủ lạnh dưới 4 độ C và sử dụng trong 30 ngày từ lúc mua. Nên ăn trứng sau khi nấu chín kỹ lòng đỏ, lòng trắng ở nhiệt độ trên 70 độ C.

Nên ăn hoặc làm lạnh trứng và thực phẩm có trứng sau khi nấu chín, không để qua đêm. Tránh để ở nhiệt độ phòng hơn hai giờ hoặc một giờ nếu nhiệt độ từ 32 độ C trở lên. Rửa tay và các vật dụng tiếp xúc với trứng sống bằng xà phòng sau khi chế biến giúp tránh lây lan vi khuẩn.

Khi chế biến món có trứng sống như kem, sốt salad, bánh tiramisu... cần tiệt trùng chúng bằng nước nóng. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), lòng đỏ trứng được đun nóng ở nhiệt độ tối thiểu 60 độ C trong 6,2 phút giảm đáng kể nguy cơ nhiễm khuẩn salmonella nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng dinh dưỡng, hương vị.

Trịnh Mai