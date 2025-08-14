Người tiểu đường nhịn ăn sáng có tốt không?

Tôi không ăn sáng nhiều năm nay, vừa rồi kiểm tra sức khỏe phát hiện tiểu đường. Người mắc bệnh này có nên nhịn ăn sáng không? (Anh Thy, TP HCM)

Trả lời:

Bạn không nên nhịn ăn sáng vì khiến cơ thể thiếu hụt năng lượng để hoạt động bình thường. Bỏ bữa sáng làm cho lượng đường trong máu xuống thấp và dư thừa lượng insulin tiết ra. Lâu dần tế bào beta của tuyến tụy bị suy giảm chức năng. Từ đó, mức độ kháng insulin ở người tiểu đường type 2 tăng lên, gây rối loạn dung nạp glucose hay rối loạn đường huyết.

Thiếu hụt lượng glucose từ bữa sáng có thể gây mệt mỏi, suy nhược, mất ngủ, kém tập trung, hạ đường huyết... Không ăn sáng khiến bạn cảm thấy đói cồn cào và thèm ăn, muốn ăn nhiều hơn vào bữa trưa, bữa tối. Ăn lượng lớn thức ăn một lúc dễ gây béo phì, tác động tiêu cực đến đường huyết.

Ăn bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng có thể giảm lượng đường trong máu lúc đói, mức A1C (chỉ số đường huyết trung bình trong 2-3 tháng) và cân nặng. Một bữa sáng ít carb góp phần giảm phản ứng glucose, duy trì lượng đường trong máu ổn định.

Bữa sáng đủ chất sẽ giúp người tiểu đường kiểm soát đường huyết tốt hơn. Ảnh: Bạch Dương

Bạn nên ăn sáng trước 8h30 bởi đây là thời điểm cơ thể tăng cường trao đổi chất, lượng đường trong máu giảm thấp và hiện tượng kháng insulin xảy ra ít hơn.

Lượng calo của bữa sáng nên chiếm 25-30% tổng năng lượng trong ngày. Người tiểu đường cần hạn chế nhịn ăn gián đoạn, bao gồm bỏ bữa ăn sáng. Không nên quá kiêng khem vì dễ dẫn đến thiếu năng lượng và chất dinh dưỡng cần thiết, không đáp ứng đủ nhu cầu của cơ thể. Thay vào đó, bạn nên ưu tiên thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) thấp, vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa tránh làm đường huyết tăng đột ngột. Không ăn quá no, chia nhỏ bữa ăn trong ngày để cân bằng dinh dưỡng và kiểm soát tốt đường huyết. Cắt giảm carbs đã qua chế biến, tăng cường chất xơ, nên sử dụng các chất béo có nguồn gốc từ thực vật và protein nạc.

Uống đủ hai lít nước mỗi ngày giúp cơ thể tăng cường chuyển hóa và trao đổi chất, từ đó tăng khả năng điều hòa đường huyết của insulin. Kết hợp tập thể dục buổi sáng tăng cảm giác sảng khoái, nâng cao thể lực, kiểm soát thèm ăn.

BS.CKII Trần Thùy Ngân

Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7