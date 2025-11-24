Người tiểu đường nên ăn táo thường xuyên

Táo giàu chất xơ hòa tan, vitamin, các hợp chất chống oxy hóa giúp kiểm soát đường huyết, hỗ trợ tim mạch, giảm stress oxy hóa ở người bệnh tiểu đường.

BS.CKI Đào Thị Yến Thủy, Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết chất xơ hòa tan pectin trong táo làm chậm hấp thu glucose vào máu, nhờ đó đường huyết sau ăn tăng từ từ. Pectin cũng giúp vi khuẩn đường ruột sản sinh acid béo chuỗi ngắn, cải thiện độ nhạy insulin - yếu tố quan trọng trong kiểm soát đường huyết.

Polyphenol trong táo (quercetin, catechin, chlorogenic acid) có tác dụng giảm stress oxy hóa và viêm mạn tính. Đây là tình trạng thường gặp ở người bệnh tiểu đường type 2. Các hợp chất này góp phần giảm đề kháng insulin, bảo vệ tế bào beta tuyến tụy trước tổn thương oxy hóa. Quercetin còn hỗ trợ điều hòa men chuyển hóa carbohydrate, giúp kiểm soát mức glucose ổn định hơn.

Táo có chỉ số đường huyết (GI) thấp, phù hợp để dùng như bữa phụ lành mạnh. Hàm lượng kali trong táo cũng hỗ trợ kiểm soát huyết áp, vấn đề dễ gặp ở người tiểu đường do tổn thương mạch máu kéo dài. Các vitamin C và E trong táo có vai trò chống oxy hóa, giảm tổn thương nội mạc mạch máu, từ đó hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng tim mạch.

Quả táo chứa nhiều dưỡng chất tốt cho người bệnh tiểu đường. Ảnh được tạo bởi AI

Người tiểu đường có thể ăn một quả táo cỡ trung bình (khoảng 120-150 g) mỗi ngày. Nên ăn nguyên quả để giữ trọn lượng chất xơ, hạn chế xay hoặc ép vì dễ làm tăng đường huyết nhanh. Người có bệnh thận mạn cần lưu ý lượng kali trong khẩu phần, nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu phải hạn chế khoáng chất này.

Táo có thể kết hợp với đạm như sữa chua không đường, hạt để giảm tốc độ hấp thu đường và giúp no lâu. Nên ưu tiên táo tươi, nguyên vỏ (khi đã rửa sạch) vì phần lớn polyphenol nằm ở lớp vỏ. Bổ sung các tinh chất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ với thành phần policosanol thiên nhiên có thể bổ sung cùng chế độ ăn, góp phần điều hòa mỡ máu và hỗ trợ kiểm soát biến chứng tim mạch do tiểu đường.

Bác sĩ Yến Thủy khuyến nghị người bệnh duy trì chế độ ăn giàu chất xơ từ trái cây nguyên quả, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt để hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Song song, cần tăng hoạt động thể lực ít nhất 150 phút mỗi tuần, theo dõi đường huyết định kỳ và tuân thủ điều trị nhằm phòng ngừa biến chứng tim mạch, thận và thần kinh.

Ngoài dinh dưỡng, lối sống khoa học như ngủ đủ giấc, duy trì cân nặng hợp lý, tránh đồ ngọt, giảm thức ăn chế biến sẵn và kiểm soát căng thẳng cũng giúp người tiểu đường ổn định đường huyết tốt hơn. Khám định kỳ tại chuyên khoa nội tổng quát có thể đánh giá toàn diện và phát hiện sớm các biến chứng, điều chỉnh chế độ ăn - thuốc kịp thời.

Trọng Nghĩa