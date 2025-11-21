Người tiểu đường có nên uống cà phê?

Tôi bệnh tiểu đường type 2, uống 1-2 ly cà phê mỗi ngày. Điều này có ảnh hưởng đến đường huyết không và cần lưu ý gì?(Thanh Phong, 48 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Tiểu đường type 2 là tình trạng cơ thể giảm nhạy cảm với insulin hoặc không sản xuất đủ insulin, dẫn đến tăng đường huyết kéo dài. Việc kiểm soát đường huyết phụ thuộc thuốc, chế độ ăn uống, giấc ngủ, tập luyện, kiểm soát căng thẳng.

Cà phê đen nguyên chất, không đường phù hợp với người tiểu đường nếu uống lượng vừa phải. Cà phê có chứa chất chống oxy hóa như polyphenol, acid chlorogenic... giúp cải thiện chuyển hóa glucose, hỗ trợ độ nhạy insulin và giảm nguy cơ biến chứng tim mạch. Người quen uống cà phê mỗi ngày có thể dùng lượng nhỏ giúp tỉnh táo, tăng tập trung và hỗ trợ duy trì hoạt động thể chất.

Tuy nhiên, cà phê chứa caffeine có thể làm tăng nhẹ đường huyết tạm thời, nhất là khi uống lúc đói hoặc dùng quá nhiều trong ngày. Caffeine kích thích tiết adrenaline - hormone làm tăng đường huyết. Người tiểu đường có bệnh kèm theo như tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim cần thận trọng vì cà phê có thể làm tim đập nhanh, mất ngủ hoặc tăng huyết áp thoáng qua. Cần tránh các dạng cà phê pha sẵn nhiều đường, sữa đặc, siro, kem... bởi chúng có thể làm tăng đường huyết rất nhanh và gây tăng cân.

Người tiểu đường có thể uống cà phê đen nguyên chất, không đường. Ảnh được tạo bởi AI

Bạn nên ưu tiên cà phê đen không đường, uống một ly nhỏ (80-120 ml) mỗi ngày. Nếu không quen vị đắng, bạn có thể thêm một chút sữa tươi không đường hoặc sữa thực vật không đường, hạn chế uống sau 15h để tránh mất ngủ, yếu tố khiến đường huyết khó kiểm soát hơn. Bạn cũng nên tránh uống cà phê khi đang đói, nên dùng sau bữa sáng nhẹ để tránh biến động đường huyết.

Bên cạnh điều chỉnh thói quen uống cà phê, người tiểu đường cần duy trì chế độ ăn lành mạnh gồm tinh bột hấp thu chậm (gạo lứt, yến mạch, khoai lang), tăng rau xanh, đạm nạc và trái cây ít đường. Tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng giúp cải thiện độ nhạy insulin và ổn định đường huyết tốt hơn.

Bạn nên tái khám định kỳ tại chuyên khoa nội tổng quát và dinh dưỡng để theo dõi HbA1c, đánh giá sức khỏe toàn diện, điều chỉnh chế độ ăn phù hợp. Bổ sung các tinh chất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ với thành phần policosanol thiên nhiên có thể bổ sung cùng chế độ ăn, góp phần điều hòa mỡ máu và hỗ trợ kiểm soát biến chứng tim mạch do tiểu đường.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng

Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7