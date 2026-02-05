Người mẹ âm thầm chữa ung thư

TP HCM10 ngày trước khi con trai lên đường du học, chị Xuyến, 49 tuổi, phát hiện ung thư cổ tử cung song quyết định giấu con, một mình điều trị.

Cuối tháng một, tái khám sau hai tháng xạ trị, chị Xuyến gầy hơn, mái tóc ngắn và thưa đi nhiều, niềm vui mừng là khối u đáp ứng hoàn toàn với phác đồ điều trị. Ba tháng trước, chị nhận chẩn đoán ung thư cổ tử cung đúng lúc con trai chuẩn bị 10 ngày nữa ra nước ngoài du học. Sợ con lo lắng ảnh hưởng học hành, chị quyết định giấu con tin mẹ bệnh hiểm nghèo.

Khi chuyến bay của con cất cánh vào cuối tháng 10 năm ngoái, thay vì về nhà, chị Xuyến đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM bắt đầu điều trị. Khi ấy, chị bị ung thư cổ tử cung giai đoạn IB3, u kích thước 4 cm nằm gần bàng quang và trực tràng.

Sau hội chẩn, các bác sĩ chỉ định kết hợp hóa - xạ trị nhằm tăng hiệu quả điều trị, giảm tác dụng phụ. Khối u lớn, nếu phẫu thuật sẽ khó cắt sạch bờ u nên dễ sót tế bào ung thư, nguy cơ tái phát cao. Chưa kể hậu phẫu, người bệnh phải xạ trị để điều trị triệt căn ung thư, tức cùng lúc chịu tác dụng phụ kép từ hai phương pháp điều trị.

Chị Xuyến được điều dưỡng kiểm tra nhiệt độ, huyết áp trước khi vào xạ trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

BS.CKI Nguyễn Huy Lộc, khoa Xạ trị, Trung tâm Ung bướu, chỉ định kết hợp xạ trị ngoài và xạ trị áp sát (xạ trị trong) cho người bệnh để phát huy tác dụng của mỗi loại, bổ sung cho nhau tăng hiệu quả điều trị. Xạ trị ngoài giúp thu nhỏ khối u, tiêu diệt tế bào ung thư vi thể (rất nhỏ, chỉ thấy dưới kính hiển vi), điều trị vùng hạch nguy cơ. Xạ trị áp sát để đưa liều xạ rất cao vào bên trong đến đúng khối u, giúp tiêu diệt mạnh nhưng liều xạ tỏa ra xung quanh không đáng kể.

Chị Xuyến vào thuốc hóa trị 5 lần, mỗi tuần một lần. Chị thực hiện 28 lần xạ trị ngoài và 4 lần xạ trị áp sát nhằm tiêu diệt các tế bào ung thư vi thể, giảm nguy cơ di căn và tái phát.

Liệu trình đầu tiên, chị mất vị giác, răng đau ê ẩm, không muốn ăn, mệt mỏi, suy kiệt. "Những ngày đó tôi ước có con ở bên cạnh động viên, nhưng nghe con hào hứng kể về cuộc sống du học hay khó khăn hòa nhập môi trường mới, tôi quyết định không báo tin mẹ bệnh mà xốc lại tinh thần chiến đấu với bệnh chờ ngày con trở về", chị Xuyến nhớ lại.

Kỹ thuật viên chuẩn bị tư thế cho người bệnh trước khi xạ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Một mình đến viện điều trị, không có người thân đi cùng, chị Xuyến được y bác sĩ hỗ trợ tinh thần, thăm hỏi trò chuyện, động viên.

Theo bác sĩ Lộc, về tâm lý, trong quá trình điều trị người bệnh luôn cần người thân ở bên cạnh chăm sóc, động viên chia sẻ. Tuy vậy, nhiều người bệnh giống chị Xuyến, vì lý do riêng phải một mình đối mặt với cuộc chiến ung thư. Với họ, khó khăn đau đớn do bệnh tật trong nỗi cô đơn bị nhân lên gấp nhiều lần, không ít người buông xuôi bỏ cuộc.

"Những bệnh nhân này cần được chăm sóc nâng đỡ thể trạng hoặc giúp thu xếp về tài chính, hỗ trợ vững vàng tâm lý, tránh bế tắc ảnh hưởng kết quả điều trị", bác sĩ Lộc nói.

Đánh giá chị Xuyến là "một phụ nữ vô cùng mạnh mẽ trong cuộc chiến với ung thư", bác sĩ Lộc cho biết kết quả CT sau xạ trị cho thấy không còn u. Tần suất những cơn đau cũng giảm, bệnh nhân ngưng chảy máu và không cần điều trị bổ sung.

Chị Xuyến dự tính sau khi con trai kết thúc học kỳ đầu tiên sẽ kể với con về quá trình chiến thắng ung thư của mình.

Nhật Minh

*Tên người bệnh đã được thay đổi