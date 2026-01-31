Xạ trị điều biến liều là gì?

Xạ trị điều biến liều để phân bố liều bức xạ tối ưu theo cấu trúc, hình dạng ba chiều và mật độ khối u giúp tăng hiệu quả, rút ngắn thời gian điều trị, hạn chế tác dụng phụ.

Xạ trị điều biến liều (Intensity Modulated Radiotherapy - IMRT) nhằm tiêu diệt chính xác tế bào ung thư đồng thời giảm liều tác động lên cơ quan lành. Kỹ thuật này thực hiện được nhờ các thế hệ máy xạ trị trang bị hệ thống chuẩn trực đa lá (Multileaf Collimator - MLC) gồm hàng trăm lá chì di chuyển độc lập, tạo hình chùm tia theo đúng hình dạng khối u. Các lá chì có tốc độ đóng/mở siêu nhanh, cỡ vài chục mili giây, cho phép phân liều một chùm tia xạ thành hàng trăm chùm tia con (beamlets) với cường độ khác nhau, tạo ra một mô hình phân bố bức xạ linh hoạt.

ThS.BS Vương Ngọc Dương, Phó khoa Xạ trị, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết nhờ các đặc tính trên, xạ trị điều biến có nhiều lợi thế hơn các kỹ thuật xạ trị thông thường khác. Hiện, xạ trị điều biến liều có thể áp dụng cho hầu hết các bệnh và vị trí ung thư có chỉ định dùng tia xạ. Tuy nhiên, phương pháp này thường được áp dụng nhiều hơn cho những khối u liền kề tổ chức nguy cấp như đầu cổ, vòm họng, vú, tuyến tiền liệt, phổi...

Độ chính xác cao

Xạ trị điều biến liều cho phép các chùm tia bao sát khối u có hình dạng phức tạp, định hình vùng xạ trị chính xác, đặc biệt hiệu quả với các khối u khó tiếp cận hoặc nằm gần cơ quan quan trọng như não, vòm mũi họng, thực quản.

Bảo vệ mô lành và cơ quan nhạy cảm

Phương pháp này tạo ra sự sụt giảm cường độ nhanh chóng ở ranh giới giữa khối u và mô lành, hỗ trợ che chắn cho các cơ quan nhạy cảm giảm nhận liều bức xạ. Ví dụ khi xạ trị ung thư vùng đầu cổ, xạ trị điều biến liều giúp giảm đáng kể bức xạ tác động lên tủy sống, thân não hoặc dây thần kinh thị giác, tuyến mang tai... tránh gây tổn thương. Nhờ hạn chế tổn thương mô lành, người bệnh ít gặp tác dụng phụ hơn so với xạ trị bằng các kỹ thuật thông thường.

Bác sĩ, kỹ sư y khoa và kỹ thuật viên kiểm tra tư thế cho người bệnh xạ trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tăng hiệu quả điều trị

Do khả năng phân bổ liều tối ưu, xạ trị điều biến liều cho phép bác sĩ tăng liều bức xạ tác động trực tiếp vào khối u ở mức cao hơn các kỹ thuật xạ trị thông thường khác. Điều này giúp nâng cao hiệu quả xạ trị, kiểm soát bệnh tốt hơn mà không làm tăng tổng lượng bức xạ người bệnh phải nhận.

Rút ngắn thời gian điều trị

Loại xạ trị này có các mức liều khác nhau cho mỗi vùng trong cùng một lần điều trị, giúp thực hiện kỹ thuật cùng lúc nhiều cơ quan. Ví dụ, người bệnh ung thư vòm họng có thể xạ trị cả vòm họng và hạch cổ trong cùng một liệu trình, giảm thời gian điều trị.

Bác sĩ Dương khuyên người bệnh ung thư nên tới bệnh viện đa chuyên khoa, có đơn vị xạ trị tiên tiến được trang bị hệ thống máy móc đồng bộ, để được khám, tư vấn và điều trị phù hợp.

Thanh Long