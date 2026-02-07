Người lớn có mắc bệnh tim bẩm sinh không?

Bố tôi từng bị thông liên nhĩ, đã phẫu thuật lúc nhỏ. Tôi 40 tuổi, có khả năng di truyền bệnh tim bẩm sinh từ bố không? (Trà My, TP HCM)

Trả lời:

Bệnh tim bẩm sinh là thuật ngữ chỉ tình trạng bất thường của cơ tim, van tim, buồng tim, hình thành trong quá trình thai nhi phát triển. Bệnh tim bẩm sinh có thể làm thay đổi lưu lượng máu bình thường qua van tim, ảnh hưởng đến sự phát triển, hoạt động của tim trong suốt cuộc đời. Các bất thường này được chẩn đoán trước sinh, sau khi trẻ chào đời hoặc đôi khi đến tuổi trưởng thành mới phát hiện. Vì thế, người lớn hoàn toàn có khả năng mắc bệnh tim bẩm sinh. Thực tế ghi nhận nhiều bệnh nhân ngoài 60, thậm chí 70 tuổi mới được chẩn đoán thông liên thất, thông liên nhĩ, van động mạch chủ hai mảnh, hẹp eo động mạch chủ, dị tật Ebstein, sa van hai lá...

Một số nguyên nhân khiến bệnh tim bẩm sinh được phát hiện muộn bao gồm:

Thai phụ không siêu âm tầm soát tim thai

Cấu trúc của tim thai hình thành gần như hoàn chỉnh với sự phân chia buồng tim, van tim, mạch máu vào khoảng tuần thứ 8 của thai kỳ. Các bác sĩ khuyến cáo nên thực hiện siêu âm tim thai ở tuần thai 18-24. Hiện nay, kỹ thuật siêu âm tim thai tiên tiến giúp phát hiện được khoảng 99% dị tật tim bẩm sinh trong thai kỳ. Nếu bỏ qua bước này, trẻ không được phát hiện sớm dị tật để theo dõi hay can thiệp từ trong bào thai hoặc ngay sau sinh.

Trẻ mới sinh không được tầm soát dị tật bẩm sinh

Nếu thai phụ không siêu âm tim thai, trẻ cần được sàng lọc bệnh tim bẩm sinh ngay khi chào đời. Điều này giúp phát hiện sớm, can thiệp kịp thời, giảm rủi ro, cải thiện sức khỏe cho trẻ. Ngược lại, dị tật tim bẩm sinh (nếu có) sẽ theo trẻ đến tuổi trưởng thành.

Bệnh không biểu hiện triệu chứng trong thời gian dài

Nhiều trẻ mắc bệnh tim nhưng không có triệu chứng, không phát hiện được khi người mẹ mang thai, sau sinh, cho đến khi trưởng thành mới bắt đầu xuất hiện tình trạng da xanh hoặc tím tái, chóng mặt, mệt mỏi, khó thở, nhịp tim không đều... Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có nguy cơ gây biến chứng rối loạn nhịp tim, viêm nội tâm mạc, suy tim, tăng áp động mạch phổi, đột quỵ, tử vong.

Bác sĩ can thiệp bít dù thông liên nhĩ cho bệnh nhân lớn tuổi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bệnh tim bẩm sinh có yếu tố di truyền, bạn lại không được sàng lọc sau sinh, cũng chưa khám tim mạch chuyên sâu. Bạn nên đi khám sớm để xem mình có mắc bệnh tim bẩm sinh hay không. Nếu có, bạn cần điều trị sớm để tránh bệnh diễn tiến âm thầm gây biến chứng nguy hiểm.

Hiện có nhiều phương pháp giúp chữa trị hiệu quả cho người trưởng thành mắc bệnh tim bẩm sinh. Một số dị tật nhẹ có thể được chỉ định dùng thuốc, thay đổi lối sống và theo dõi thường xuyên để đảm bảo bệnh không tiến triển. Đối với những dị tật nặng, bác sĩ cân nhắc can thiệp hoặc phẫu thuật. Nhiều bệnh nhân trên 40 tuổi sau khi được can thiệp điều trị bệnh tim bẩm sinh đã cải thiện triệu chứng rõ rệt, có cuộc sống bình thường và có tuổi thọ tương đương người không mắc bệnh.

GS.TS.BS Võ Thành Nhân

Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM