Người hay chóng mặt nên ăn gì?

Gần đây, tôi hay bị chóng mặt, xây xẩm. Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi nên ưu tiên chọn ăn những thực phẩm nào để giúp cải thiện tình trạng này? (Trần Lam, TP HCM)

Trả lời:

Chóng mặt là một tình trạng khá thường gặp ở nhiều người, có thể do đau đầu, thiếu máu não hoặc bệnh lý của tai trong, dây thần kinh tiền đình ốc tai (dây số VIII) và trong não. Lý do tai trong là bộ phận có nhiệm vụ gửi tín hiệu đến não, thông qua dây thần kinh tiền đình ốc tai, về chuyển động của đầu và cơ thể so với trọng lực để giúp cơ thể giữ thăng bằng.

Về dinh dưỡng, người hay bị chóng mặt nên ăn những thực phẩm tốt cho sức khỏe tổng thể và nhất là tốt cho tuần hoàn máu não. Nguyên tắc chung là cần đầy đủ năng lượng, đủ vitamin và khoáng chất, ít natri, giàu kali, giàu chất xơ, giảm lượng axit béo bão hòa và tổng lượng chất béo.

Bạn nên ưu tiên các thực phẩm có tính chống viêm, cải thiện sức khỏe tổng thể và hệ miễn dịch. Chế độ ăn có tính chống viêm bao gồm các thực phẩm như các loại cá béo (cá hồi, cá basa...), các loại dầu tốt cho sức khỏe, các loại trái cây, rau xanh và các loại thịt nạc.

Bộ não được hình thành từ chất béo. Axit béo omega-3 được chứng minh giúp cải thiện chức năng thần kinh, cải thiện khả năng nhận thức và hỗ trợ phục hồi các tế bào thần kinh sau tổn thương. Bạn nên ăn nhiều các thực phẩm giàu omega-3 như cá hồi, cá thu, hạt óc chó, macca, hạt điều, hạt lạc... vài lần một tuần; không ăn mỡ, nội tạng động vật.

Cá, rau xanh, các loại hạt... cho tốt não. Ảnh: Freepik

Các loại ngũ cốc chứa nhiều các vitamin nhóm B cũng giúp cho não bộ hoạt động tốt, truyền tải thần kinh từ não bộ đến các cơ quan để cơ thể hoạt động. Các nhóm thực phẩm giàu chất xơ như gạo lứt, ăn nhiều rau xanh, quả chín còn tăng cường cung cấp thêm kali, chất xơ, các vitamin và khoáng chất.

Ngoài ra, bạn nên tăng cường sử dụng các loại thức ăn, nước uống có tính an thần, lợi tiểu như hạt sen, tâm sen; không uống các loại đồ uống có cồn như bia, rượu.

Chóng mặt có thể do nguyên nhân bệnh lý như viêm dây thần kinh tiền đình, thiếu máu não, đau đầu Migrain, bệnh Meniere (bệnh ứ nước nội dịch vô căn), chấn thương, thậm chí là dấu hiệu của đột quỵ, u não, áp xe não... Do đó, nếu bạn bị chóng mặt kéo dài thì nên sớm đến chuyên khoa thần kinh để thăm khám và điều trị kịp thời.

Bác sĩ Trần Thị Trà Phương

Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome