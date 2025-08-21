Người đàn ông phì đại tuyến vú

TP HCMNgực của anh Mike phát triển như nữ từ khi dậy thì, đến nay 41 tuổi anh mới được bác sĩ phẫu thuật thu nhỏ tuyến vú bị phì đại.

8 năm trước anh được bác sĩ ở Đức chẩn đoán ngực phì đại do béo phì khiến mô mỡ vùng ngực phát triển, khuyên anh nên giảm cân. Anh Mike tập gym và ăn kiêng nghiêm ngặt trong 8 năm, vóc dáng cải thiện nhiều nhưng kích thước ngực không thay đổi.

Đầu tháng 8, anh cùng vợ về Việt Nam đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8 kiểm tra, siêu âm cho thấy tuyến vú hai bên kích thước khoảng 10x6x7 cm, tương ứng thể tích 220 cc, tức ngực cup A ở nữ (150-250 cc). Xét nghiệm nội tiết tố trong giới hạn bình thường, anh không có khối u từ tuyến yên, không có sự mất cân bằng hormone trong máu.

ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học, cho biết bệnh nhân bị nữ hóa tuyến vú bệnh lý, tức tình trạng tuyến vú phát triển và kéo dài trên 3 năm. Hầu hết trường hợp có nguyên nhân do mất cân bằng hormone trong máu kéo dài như testosterone thấp, estrogen cao, tăng prolactin máu...

"Bệnh nhân này có nồng độ estrogen rất thấp nên thuộc nhóm nữ hóa tuyến vú vô căn, nghi do mô tuyến vú đề kháng với testosterone hoặc quá nhạy cảm với estrogen", bác sĩ Huy nhận định.

Với mô tuyến vú phì đại có đường kính từ 5 cm trở lên như anh Mike, phương pháp điều trị chính là phẫu thuật cắt tuyến. Các trường hợp mô tuyến quá lớn khiến bầu ngực chảy xệ có thể cần thực hiện thêm cắt da thừa, dời nhũ hoa để loại bỏ vấn đề tận gốc và đảm bảo thẩm mỹ.

Anh Mike xuất viện sau mổ một ngày, được khuyến cáo tránh vận động mạnh và hoạt động gây áp lực lên vùng ngực trong thời gian hồi phục.

Bác sĩ Huy (giữa) phẫu thuật bóc tách mô tuyến vú cho anh Mike. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nữ hóa tuyến vú có hai dạng sinh lý và bệnh lý. Nữ hóa tuyến vú sinh lý tức phì đại ngực do rối loạn nội tiết tạm thời và thường tự khỏi trong vòng 3 năm. Dạng này thường gặp ở tuổi nhũ nhi hoặc khi dậy thì. Nam giới đến tuổi mãn dục, lượng testosterone suy giảm cũng có thể gây bệnh. Ngoài ra còn có tình trạng nữ hóa tuyến vú giả do tích tụ mô mỡ ở vùng ngực, thường gặp ở người thừa cân, béo phì.

Với nữ hóa tuyến vú bệnh lý, lượng estrogen tăng lên hoặc testosterone giảm đi (hoặc cả hai), mô vú sẽ phát triển. Nguyên nhân thường do tác dụng phụ của thuốc, bệnh lý hoặc lối sống không lành mạnh như thường xuyên sử dụng chất kích thích và đồ uống có cồn. Dấu hiệu thường gặp là sưng ngực, ngực đau hoặc căng tức, kích thước to lên ở một hoặc cả hai bên. Một số trường hợp có thể tiết sữa ở đầu ngực.

Nữ hóa tuyến vú không trực tiếp gây vô sinh, song có thể là dấu hiệu cảnh báo cho thấy nội tiết tố gặp vấn đề và có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Bác sĩ Huy khuyến cáo nam giới khi có dấu hiệu phì đại ngực cần đi khám tại bệnh viện để tìm ra nguyên nhân gốc rễ, cải thiện thẩm mỹ và bảo vệ khả năng sinh sản. Tùy nguyên nhân, bệnh có thể được điều trị bằng thuốc hoặc phẫu thuật.

Đình Lâm

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi