Người bị suy nhược cơ thể ăn uống thế nào nhanh hồi phục?

Người bị suy nhược nên ăn 3 bữa chính, 2 bữa phụ, bổ sung chất đạm, vitamin C, B, axit béo omega-3, uống đủ nước… để lấy lại năng lượng.

Thiếu dinh dưỡng, làm việc quá sức, tâm trạng căng thẳng... là những lý do điển hình khiến cơ thể bạn bị suy nhược nhanh chóng. Suy nhược cơ thể là triệu chứng mệt mỏi toàn thân khiến người bệnh cảm thấy kiệt sức, không còn năng lượng cho bất cứ việc gì, kéo dài liên tục từ 6 tháng trở lên. Hội chứng này có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng những người ở độ tuổi 40 - 50, nhất là nữ giới có nguy cơ cao hơn.

Cơ thể bị suy nhược trong thời gian ngắn thường chưa gây ra những tác động rõ rệt, do đó nhiều người thường bỏ qua, cho rằng bệnh không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu để tình trạng suy nhược cơ thể kéo dài, có thể dẫn đến nhiều hậu quả nguy hiểm như suy giảm trí nhớ, rối loạn cảm xúc, rối loạn giấc ngủ, nguy cơ mắc bệnh tim mạch...

Suy nhược cơ thể gây nhiều tác động xấu đến cơ thể nếu không được điều trị kịp thời. Ảnh: Shutterstock.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Thu Hương, nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng lâm sàng và Tiết chế Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bác sĩ trưởng Trung tâm Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome, suy nhược cơ thể có thể chữa khỏi hoàn toàn. Để cải thiện tình trạng suy nhược, người bệnh cần kết hợp giữa thay đổi lối sống và có chế độ ăn khoa học, hợp lý. Người bệnh nên ăn đủ 3 bữa chính một ngày, xen lẫn 2 bữa phụ và tuyệt đối không bỏ bữa. Khi xây dựng thực đơn, cần cân nhắc khẩu phần sao cho phù hợp với từng thể trạng và độ tuổi người bệnh, cụ thể như sau:

Bổ sung đầy đủ các nhóm dưỡng chất cơ bản

Chất bột đường là nhóm chất giúp cung cấp năng lượng thiết yếu cho hầu hết các hoạt động sống của cơ thể, đồng thời hỗ trợ phát triển trí não và hệ thần kinh... Do đó, chế độ ăn cho người suy nhược cần đảm bảo đủ chất bột đường từ các loại thực phẩm như cơm, bún, bánh mì, khoai, ngô...

Với chất đạm, chúng là nguyên liệu chính gây dựng các hệ cơ, tế bào và tăng hệ miễn dịch cho cơ thể. Nhóm chất đạm có nhiều trong những thực phẩm như thịt, trứng, cá, sữa, các loại đậu (đậu xanh, đậu nành, đậu đen...). Người bị suy nhược cơ thể nên tăng cường thêm đạm thực vật vào khẩu phần ăn hàng ngày.

Riêng với chất béo, cần ưu tiên các axit béo omega-3 vì chúng sẽ góp phần giúp não bộ linh hoạt, cho tâm trạng tích cực hơn. Loại vi chất này có nhiều trong các loại cá biển (cá thu, cá ngừ, cá hồi...) hoặc dầu hạt lanh, dầu vừng, dầu ô liu...

Cung cấp đủ các loại vitamin thiết yếu

Theo khuyến nghị từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, người bị suy nhược cần được cung cấp đủ 2 loại vitamin thiết yếu cho cơ thể là vitamin C và B.

Vitamin C giúp tăng cường đề kháng, tu sửa một số mô trong cơ thể và tham gia quá trình oxy hóa - khử tế bào, giúp kéo dài tuổi thọ. Bổ sung vitamin C qua thực phẩm được xem là cách tốt nhất để cơ thể dễ dàng hấp thụ. Vitamin C có nhiều trong các loại trái cây như ổi, cam, táo, chanh, kiwi...

Vitamin nhóm B là loại vitamin hòa tan trong nước, đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất và cung cấp năng lượng cho cơ thể, giúp hệ thần kinh khỏe mạnh. Nếu thiếu vitamin nhóm B, cơ thể có thể gặp phải một số biến chứng về sức khỏe như sụt cân, viêm họng, tăng huyết áp, mất ngủ... Vitamin B có thể bổ sung thông qua một số thực phẩm như các loại hạt, ngũ cốc, bánh mì, khoai tây, chuối, cá ngừ, trứng...

Các thực phẩm như ngũ cốc, bánh mì được khuyên dùng cho người bị suy nhược vì giàu vitamin B, giúp khắc phục tình trạng bệnh. Ảnh: Shutterstock.

Uống đủ nước

Nước giúp hoạt động chuyển hóa của cơ thể hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời góp phần giảm căng thẳng. Người bị suy nhược cơ thể nên uống đủ nước, trung bình 1,5-2 lít nước mỗi ngày.

Nghỉ ngơi, vận động hợp lý

Để cải thiện tình trạng suy nhược hiệu quả, điều người bệnh cần làm đầu tiên là nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý, tránh làm việc quá sức. Mặc dù thể trạng yếu ớt nhưng người bệnh nên cố gắng vận động thể lực vì có lợi cho sức khỏe.

Tập luyện các bài tập nhẹ nhàng như vươn vai, đi bộ, yoga... sẽ giúp máu huyết dễ lưu thông, cải thiện tâm trạng. Việc vận động nên thực hiện ít nhất 30 phút một ngày.

Tập yoga là một cách để cải thiện cơ thể về cả thể chất lẫn tâm trạng. Ảnh: Shutterstock.

Hạn chế sử dụng các loại chất kích thích như thuốc lá, rượu bia... vì chúng có thể khiến tình trạng suy nhược trở nên tồi tệ hơn.

Nghỉ ngơi hợp lý bằng cách thiết lập thời gian nghỉ ngơi và làm việc phù hợp. Người bị suy nhược nên ngủ sớm, ngủ đủ 7- 9 tiếng mỗi ngày.

Đối với người bệnh suy nhược cơ thể do các trầm cảm, rối loạn cảm xúc, có thể phải sử dụng thêm các thuốc điều trị theo chỉ định và cần được theo dõi liên tục bởi các bác sĩ chuyên khoa.

