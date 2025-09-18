Người béo phì có dễ bị sỏi thận không?

Tôi bị sỏi thận, được khuyên giảm cân. Vì sao người béo dễ bị sỏi thận, cách nào phòng bệnh? (Mộc Nhiên, 40 tuổi, Cà Mau)

Trả lời:

Có nhiều yếu tố gây béo phì như di truyền, chế độ ăn uống không lành mạnh, thiếu hoạt động thể chất... Người béo phì có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, tăng lipid máu cao hơn so với người bình thường, trong khi đây là các yếu tố thúc đẩy hình thành sỏi thận.

Thừa cân, béo phì có thể làm thay đổi thành phần chính của sỏi thận trong nước tiểu như tăng nồng độ canxi, acid uric, oxalat... Tình trạng kháng insulin thường gặp ở người béo phì ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa và làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Người béo phì có xu hướng ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, thực phẩm chứa nhiều natri, chất béo chuyển hóa - tất cả có thể thúc đẩy sỏi hình thành.

Viêm và stress oxy hóa có liên quan đến thừa cân, béo phì cũng được xem là yếu tố gây sỏi. Mỡ nội tạng thúc đẩy tiết các chất adipokin và cytokine gây viêm, dẫn đến kháng insulin, tiền viêm, tiền huyết khối, tăng huyết áp. Tình trạng viêm còn làm giảm tiết oxalat trong ruột, tăng bài tiết oxalat qua nước tiểu tạo sỏi.

Triệu chứng sỏi thận phổ biến gồm đau quặn khởi phát từ thắt lưng một hoặc hai bên vùng hạ sườn, đau âm ỉ vùng hông, đau khi ngồi lâu hoặc khi thay đổi tư thế đột ngột. Người bệnh có thể sốt hoặc ớn lạnh, đi tiểu ra máu...

Bạn nên giảm cân theo tư vấn của bác sĩ, kiểm soát các bệnh đi kèm để giảm nguy cơ sỏi hình thành và phát triển. Duy trì chế độ ăn uống điều độ như ưu tiên thịt nạc và rau xanh, tránh ăn những thực phẩm nhiều chất béo, chứa nhiều oxalat, cafein, các món có hàm lượng muối cao, uống đủ 2-3 lít nước mỗi ngày. Nên tập thể dục thường xuyên, nghỉ ngơi hợp lý, kiểm soát cân nặng, khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần để giảm nguy cơ sỏi thận.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Đình Mạnh Long

Khoa Nội tiết - Đái tháo đường

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM