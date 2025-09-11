Người bệnh tiểu đường ăn gì tốt cho mắt?

Lượng đường trong máu cao có thể ảnh hưởng đến mạch máu, gây viêm, khiến người bệnh tiểu đường có nguy cơ cao đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp và mất thị lực. Bên cạnh kiểm soát đường huyết, kiểm tra mắt định kỳ, người bệnh có thể bổ sung một số thực phẩm dưới đây để bảo vệ sức khỏe mắt.
Cá hồi
Cá hồi giàu omega-3 nhất trong các loại cá béo, có thể giảm viêm mắt. Carbohydrate trong cá hồi thấp, ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, hỗ trợ ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Người bệnh tiểu đường ăn cá hồi thường xuyên có thể giảm tích trữ mỡ, tránh tăng cân - yếu tố ảnh hưởng đến đường huyết.
Cà chua
Chỉ số đường huyết thấp và hàm lượng chất xơ trong cà chua giúp món ăn này ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Vitamin C trong cà chua có thể giảm nguy cơ phát triển các vấn đề về thị lực. Beta carotene là tiền chất của vitamin A còn góp phần phòng tránh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác cho người bệnh tiểu đường.
Cam quýt
Cam chứa nhiều chất dinh dưỡng hỗ trợ giảm viêm và kiểm soát đường huyết. Chất chống oxy hóa như vitamin C, phytochemical có trong quả cam giúp ngăn ngừa viêm mạn tính liên quan đến bệnh tiểu đường như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng.
Cà rốt
Cà rốt giàu zeaxanthin và lutein, tăng cường sức khỏe mắt. Beta-carotene là loại sắc tố chủ yếu có trong rau củ quả màu cam, vàng, có thể giảm stress oxy hóa ở mắt. Stress oxy hóa dễ dẫn đến tổn thương võng mạc và làm suy giảm thị lực. Chất chống oxy hóa này còn có khả năng phòng bệnh võng mạc tiểu đường - biến chứng phổ biến do tiểu đường gây ra.
Thịt gà
Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng có tác dụng tăng cơ, no lâu đồng thời giảm calo nạp vào. Thịt gà chứa protein nạc, ít ảnh hưởng đến đường huyết. Nhiều chất chống oxy hóa trong thịt gà tốt cho mắt. Người bệnh tiểu đường hạn chế ăn da gà vì nhiều mỡ, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lượng đường trong máu.
Anh Chi (Theo WebMD, EveryDay Health)
Ảnh: Anh Chi, Bùi Thủy