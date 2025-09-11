Người bệnh tiểu đường ăn gì tốt cho mắt?

Lượng đường trong máu cao có thể ảnh hưởng đến mạch máu, gây viêm, khiến người bệnh tiểu đường có nguy cơ cao đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp và mất thị lực. Bên cạnh kiểm soát đường huyết, kiểm tra mắt định kỳ, người bệnh có thể bổ sung một số thực phẩm dưới đây để bảo vệ sức khỏe mắt.

Cá hồi

Cá hồi giàu omega-3 nhất trong các loại cá béo, có thể giảm viêm mắt. Carbohydrate trong cá hồi thấp, ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, hỗ trợ ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Người bệnh tiểu đường ăn cá hồi thường xuyên có thể giảm tích trữ mỡ, tránh tăng cân - yếu tố ảnh hưởng đến đường huyết.