Người bệnh gan nhiễm mỡ nên ăn sáng thế nào?

Tôi mới phát hiện gan nhiễm mỡ nhẹ, thường ăn sáng bằng bún bò, bánh mì thịt hoặc xôi. Điều này có tốt cho sức khỏe không, tôi nên ăn sáng như thế nào? (Tuyết Hoa, 37 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Bữa sáng lành mạnh rất quan trọng với người bị gan nhiễm mỡ. Các món như xôi, bánh mì kẹp thịt, bún bò, hủ tiếu nước béo, phở tái nạm, cơm tấm... thường chứa nhiều chất béo bão hòa, dầu mỡ chiên xào hoặc tinh bột trắng hấp thu nhanh. Khi ăn thường xuyên, lượng năng lượng dư thừa dễ chuyển hóa thành triglyceride tích tụ trong tế bào gan, làm gan nhiễm mỡ nặng thêm. Thói quen bỏ bữa sáng hoặc ăn quá muộn cũng khiến gan rối loạn chuyển hóa, giảm hiệu quả xử lý mỡ và đường.

Bạn nên duy trì bữa sáng đều đặn trong vòng một giờ sau khi thức dậy, chọn các món nhẹ, dễ tiêu hóa, giàu đạm và chất xơ. Thực đơn buổi sáng có thể gồm cháo yến mạch, bánh mì nguyên cám ăn kèm trứng luộc hoặc ức gà; phở gà bỏ da, bún cá, bún chả cá, cơm gạo lứt với rau luộc, cá hấp, hoặc sữa hạt không đường, sữa tách béo dùng cùng trái cây ít ngọt như táo, bưởi, thanh long. Những lựa chọn này cung cấp năng lượng ổn định, hạn chế tích tụ mỡ trong gan, cải thiện chuyển hóa mỡ máu.

Bạn cũng nên giảm đường, chất béo động vật, tăng cường rau xanh, thực phẩm giàu chất chống oxy hóa (rau cải, cà chua, nghệ, trà xanh, cá hồi, dầu ô liu) để bảo vệ tế bào gan. Hạn chế thực phẩm chiên rán, thịt đỏ, nội tạng, đồ uống có cồn, nước ngọt có gas.

Bánh mì nguyên cám với trứng luộc là bữa sáng phù hợp cho người gan nhiễm mỡ. Ảnh được tạo bởi AI

Bạn nên kết hợp tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, ngủ đủ giấc, kiểm tra định kỳ men gan, mỡ máu để theo dõi tiến triển bệnh. Người bệnh gan nhiễm mỡ nên khám chuyên khoa dinh dưỡng và tiêu hóa để được tư vấn chế độ ăn, lối sống phù hợp với tình trạng gan, từ đó cải thiện hiệu quả chức năng gan, ngăn ngừa biến chứng. Bổ sung thêm các hoạt chất từ thiên nhiên như wasabia japonica, s.marianum cũng hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường chuyển hóa, hoạt động của tế bào gan, góp phần phòng ngừa gan nhiễm mỡ.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng

Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7