Người bệnh gan cần tránh ăn gì?

Xúc xích được chế biến qua nhiều công đoạn, chứa hỗn hợp hóa chất, tinh bột, đường, dầu và chất béo, có hại cho gan. Xúc xích còn chứa hàm lượng đường và chất béo xấu cao, thúc đẩy tích tụ mỡ, gây viêm, dẫn đến viêm gan nhiễm mỡ do rượu, làm suy yếu sức khỏe gan.
Mực khô cần dùng nhiều muối để ướp, muối cô đặc tích tụ dễ gây viêm dẫn đến tổn thương gan. Với người mắc bệnh gan giai đoạn cuối và xơ gan, muối có thể gây ứ dịch ở bụng và khắp cơ thể, dẫn đến cổ trướng, phù nề, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và suy thận. Để giảm muối, người bệnh nên chọn thực phẩm nguyên cám thay vì các sản phẩm đóng gói và chế biến sẵn.
Mỡ động vật tạo nên vị béo ngậy vào thơm ngon cho món ăn nhưng chứa nhiều chất béo bão hòa - nguyên nhân gây viêm và tổn thương gan. Sử dụng nhiều đồ ăn chiên rán ngập có thể làm tăng nguy cơ béo phì hoặc vòng eo lớn, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe gan. Thay vì dùng mỡ động vật nấu ăn, bạn nên dùng dầu ô liu vì giàu chất béo không bão hòa đơn - loại chất béo có lợi cho sức khỏe.
Gà chiên bột được tẩm ướp nhiều bột, gia vị, chiên ngập dầu nên lượng calo lớn, dễ gây tăng cân và tạo áp lực cho gan. Món ăn này nhiều chất béo bão hòa và fructose, có thể dẫn đến tích tụ mỡ trong gan. Sự tích tụ mỡ theo thời gian có thể đẩy nhanh quá trình tổn thương gan và cuối cùng gây ra bệnh xơ gan hoặc sẹo gan. Nên chọn gà luộc, hấp để bổ sung protein, có lợi cho sức khỏe.
Thịt đỏ như thịt cừu, dê, bò, chứa nhiều chất béo bão hòa không tốt cho sức khỏe. Ăn chất béo bão hòa gây viêm nhiễm và tăng cân, từ đó dẫn đến gan nhiễm mỡ. Thịt đỏ có chứa hàm lượng natri cao hơn bình thường có thể phá vỡ vi khuẩn đường ruột, làm tăng tình trạng viêm mạn tính.
Anh Chi (Theo EveryDay Health, Healthline)
Ảnh: Anh Chi, Bùi Thủy