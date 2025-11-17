Người bệnh gan cần tránh ăn gì?

Gà chiên bột được tẩm ướp nhiều bột, gia vị, chiên ngập dầu nên lượng calo lớn, dễ gây tăng cân và tạo áp lực cho gan. Món ăn này nhiều chất béo bão hòa và fructose, có thể dẫn đến tích tụ mỡ trong gan. Sự tích tụ mỡ theo thời gian có thể đẩy nhanh quá trình tổn thương gan và cuối cùng gây ra bệnh xơ gan hoặc sẹo gan. Nên chọn gà luộc, hấp để bổ sung protein, có lợi cho sức khỏe.