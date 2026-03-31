Ngưng tim sau 4 giờ đau ngực

Hà NộiÔng Cảnh, 73 tuổi, đau ngực 4 giờ rồi đột ngột ngừng tim, bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp đặt stent tái thông mạch vành.

BS.CKI Phùng Quang Tùng, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, và êkíp cấp cứu ngừng tuần hoàn cho người bệnh. Sau thời gian ép tim, sốc điện, đặt nội khí quản và hồi sức tích cực, tim người bệnh đập trở lại. Kết quả đo điện tim, siêu âm tim xác định nguyên nhân ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp.

Người bệnh lúc này rơi vào tình trạng sốc tim, chức năng co bóp của tim suy giảm, gần như không còn khả năng bơm máu, huyết áp tụt sâu. Êkíp quyết định triển khai ECMO - hệ thống tim phổi ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp cho người bệnh. Phương pháp này giúp đưa máu ra ngoài cơ thể để bơm oxy và tuần hoàn trở lại, tạm thời thay thế chức năng của tim và phổi, tạo điều kiện để cơ tim được nghỉ ngơi.

Sau khi huyết động dần ổn định, các chỉ số tuần hoàn được kiểm soát, bác sĩ tái thông động mạch cho ông Cảnh.

Êkíp can thiệp cấp cứu tái thông mạch vành cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Kết quả chụp động mạch vành qua da cho thấy toàn bộ hệ thống mạch vành ba nhánh nuôi tim đều bị tổn thương nặng. Nhánh động mạch vành phải và nhánh liên thất trước tắc hoàn toàn, động mạch mũ hẹp nặng 95%, dòng chảy rất yếu. "Đây là lý do khiến người bệnh từ lúc khởi phát cơn đau ngực đến khi ngừng tim chỉ trong vòng 4 giờ", ThS.BS Nguyễn Tuấn Long, khoa Tim mạch, nói.

Bác sĩ nong bóng áp lực cao tại các vị trí hẹp nặng, sau đó đặt hai stent thành công, khôi phục dòng máu qua nhánh động mạch vành bị tắc. Sau can thiệp, người bệnh được chăm sóc đặc biệt, hỗ trợ bằng hệ thống ECMO và thở máy. Sau ba ngày, chức năng tim bắt đầu cải thiện rõ rệt, huyết áp dần ổn định. Người bệnh được rút dần ECMO, sau đó cai thở máy thành công.

Bác sĩ Tùng khám cho ông Cảnh tại phòng chăm sóc đặc biệt. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ông Cảnh sức khỏe yếu, tăng huyết áp nhiều năm, cần tiếp tục điều trị nội khoa lâu dài để bảo vệ chức năng tim và phòng ngừa biến chứng.

Bác sĩ khuyến cáo người lớn tuổi và người có bệnh nền tim mạch không nên chủ quan với các dấu hiệu như đau tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, mệt bất thường. Nếu cơn đau ngực kéo dài hơn vài phút hoặc tái diễn nhiều lần, người bệnh cần đến cơ sở y tế khám. Người bệnh đến viện trong "thời gian vàng" giúp bác sĩ can thiệp kịp thời, tránh biến chứng.

