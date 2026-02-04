Ngưng thở khi ngủ nặng gây tăng huyết áp

TP HCMAnh Nam, 30 tuổi, ngáy to, bác sĩ chẩn đoán ngưng thở khi ngủ gây tăng huyết áp, phẫu thuật chỉnh hình cuốn mũi, vách ngăn mũi, họng màn hầu và cắt amidan.

Triệu chứng của anh Nam kéo dài hơn hai năm, thường xuyên đau đầu, đau họng, mệt mỏi. Gần đây, đau họng nhiều hơn, giảm chất lượng giấc ngủ, anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám.

GS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy, Giám đốc Trung tâm Tai Mũi Họng, nội soi tai mũi họng, chẩn đoán anh Nam bị viêm mũi xoang phù nề, vẹo vách ngăn, phì đại cuốn mũi dưới, hẹp eo họng, viêm amidan quá phát. Kết quả đo đa ký hô hấp cho thấy người bệnh ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn và giảm độ bão hòa oxy máu ở mức độ nặng. Anh Nam ngưng thở khi ngủ đã gây cao huyết áp và bệnh tim mạch, nguy cơ cao dẫn đến đột quỵ.

Giáo sư Chung Thủy chỉ định phẫu thuật "4 trong 1" cho anh Nam, giải quyết 4 vấn đề trong một cuộc mổ gồm chỉnh hình cuốn mũi dưới, vách ngăn mũi, cắt amidan, chỉnh hình họng màn hầu lưỡi gà nhằm mở rộng đường thở. Êkíp cắt amidan quá phát gây hẹp eo họng, cắt một phần khẩu cái hầu, chỉnh hình tái tạo lưỡi gà giúp màn hầu linh hoạt hơn, nói dễ và ngăn sặc lên mũi sau mổ. Sau phẫu thuật, lưỡi gà được thu gọn, màn hầu được cắt bỏ một phần và tái tạo lại hình dạng, không gian hầu họng thông thoáng hơn giúp anh Nam thở dễ, giảm rõ rệt ngưng thở khi ngủ.

Giáo sư Chung Thủy cho hay phẫu thuật "4 trong 1" giúp người bệnh không phải phẫu thuật nhiều lần, bảo tồn chức năng mũi xoang. Sau hơn hai tháng phẫu thuật, anh Nam hết ngủ ngáy, hết ngạt thở giữa đêm, đo đa ký hô hấp các chỉ số về mức ổn định, huyết áp được kiểm soát, triệu chứng bệnh tim mạch cải thiện rõ.

GS Chung Thủy (ngồi) đang phẫu thuật chỉnh hình họng, màn hầu lưỡi gà cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA) là tình trạng ngưng thở trên 10 giây sau đó tỉnh giấc đột ngột, kèm giảm oxy máu, tiếng ngáy to, gián đoạn giấc ngủ. Bệnh dễ gây cao huyết áp, tiểu đường, suy giảm trí nhớ, trầm cảm, tăng nguy cơ gây bệnh tim mạch, đột quỵ...

Để chẩn đoán ngưng thở khi ngủ, bác sĩ chỉ định nội soi tai mũi họng ống mềm để đánh giá vùng eo họng, đo đa ký giấc ngủ, đo đa ký hô hấp, một số trường hợp cần chụp CT, MRI. Công nghệ đo đa ký giấc ngủ gồm các điện cực ghi lại các thông số sinh lý giấc ngủ của người bệnh như điện não, cử động mắt, nhịp thở, lượng không khí ra vào phổi, cử động chân, huyết áp, nhịp tim... Từ những thông số đo được, bác sĩ chẩn đoán, đánh giá mức độ ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn và các rối loạn giấc ngủ khác.

Theo GS Chung Thủy, bệnh được có thể điều trị nội khoa hoặc ngoại khoa, trong đó phẫu thuật chỉnh hình họng màn hầu lưỡi gà được áp dụng nhiều nhất và mang lại hiệu quả rất tích cực cho người bệnh. Ngoài ra, các phương pháp như tập luyện cơ vùng hầu họng, chỉnh hình hàm mặt, chỉnh hình đáy lưỡi hay đặt máy kích thích dây thần kinh số 12 để tăng trương lực vùng đáy lưỡi, cũng có thể được chỉ định.

Giáo sư Chung Thủy khuyên người ngủ ngáy lớn tiếng, thường xuyên và liên tục kèm khó thở, ngưng thở, đau đầu, mệt mỏi, nên đi khám để được chẩn đoán nguyên nhân, điều trị kịp thời, ngăn biến chứng.

Uyên Trinh