Cắt amidan có hết hôi miệng không?

Tôi bị viêm amidan hốc mủ hay tái phát, hôi miệng. Phẫu thuật cắt amidan có hết mùi hơi thở không? (Thành Nguyễn, TP HCM)

Amidan là tổ chức bạch huyết lớn nằm ở hai bên họng miệng, có vai trò kích hoạt phản ứng miễn dịch chống lại các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể qua mũi và miệng. Cơ quan này thường tiếp xúc với yếu tố gây bệnh nên dễ viêm nhiễm. Triệu chứng viêm amidan gồm sốt, nuốt vướng, mệt mỏi, ho kéo dài, hôi miệng, đờm xanh, đau rát cổ họng, khàn giọng, ngủ ngáy...

Hơi thở hôi (Halitosis) là tình trạng hơi thở có mùi khó chịu thoáng qua (khi mới thức dậy) hoặc kéo dài. Một số nguyên nhân gây ra tình trạng này gồm bệnh răng miệng, tai mũi họng, trào ngược dạ dày thực quản, nhiễm toan ceton do đái tháo đường, suy gan, suy thận.

Viêm amidan mạn tính (kéo dài hơn 4-8 tuần) tạo điều kiện cho tế bào chết, thức ăn tích tụ trong kẽ amidan, vón lại thành sỏi amidan. Nếu không vệ sinh sạch dễ dẫn đến mùi hơi thở. Viêm amidan hốc mủ tái phát thường xuyên khiến các hốc sâu amidan tích tụ tế bào chết và vi khuẩn, khi phân hủy có thể tạo mùi. Khi nhai, nói, các hạt mủ trên lưỡi và vòm họng cọ xát, bong ra, lẫn vào trong miệng gây ra mùi hôi.

Nếu hôi miệng kéo dài hơn hai tuần kèm đau họng, chảy mũi kéo dài, ợ nóng, đau răng, bạn nên đi khám để xác định chính xác nguyên nhân. Từ đó, bác sĩ có hướng điều trị phù hợp, can thiệp cần thiết.

Nếu hôi miệng do sỏi amidan, viêm amidan hốc mủ, bạn có thể được bác sĩ chỉ định can thiệp loại bỏ sỏi, cắt amidan. Phẫu thuật cắt amidan được chỉ định khi viêm amidan mạn tính tái phát nhiều lần trong năm, điều trị nội khoa không đáp ứng, viêm amidan hốc mủ gây mùi hôi dù vệ sinh răng miệng kỹ, giảm chất lượng cuộc sống, viêm amidan biến chứng viêm thanh quản, viêm phế quản phổi...

Sau cắt amidan, người bệnh cần chăm sóc đúng cách để hiệu quả tối ưu như súc miệng bằng nước muối sinh lý, uống hai lít nước một ngày tránh để khô miệng, hạn chế ăn tỏi hành cũng như cà phê, tăng cường bổ sung rau xanh, hoa quả.

Nếu hôi miệng do bệnh răng miệng (viêm lợi, sâu răng), viêm mũi xoang, vệ sinh răng miệng kém, khô miệng, trào ngược dạ dày, hút thuốc lá, uống rượu bia... cắt amidan không có tác dụng giảm mùi hơi thở.

