Ngủ đủ giấc - cách đơn giản bảo vệ trái tim

Ngủ đủ giấc hỗ trợ kiểm soát huyết áp, giảm viêm, tinh thần sảng khoái, từ đó tăng cường sức khỏe tim mạch.

Giấc ngủ ngon giúp cơ thể tái tạo năng lượng, sửa chữa tế bào và tăng cường miễn dịch. Trong khi ngủ, tim và hệ mạch máu cũng được phục hồi. Ngủ ngon không chỉ giúp cơ thể phục hồi mà còn bảo vệ trái tim, sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ điều hòa huyết áp

Khi ngủ, cơ thể trải qua giai đoạn huyết áp thấp hơn, giúp tim mạch thư giãn và phục hồi. Thiếu ngủ kéo dài có thể phá vỡ chu kỳ này, làm tăng nguy cơ cao huyết áp - một trong những nguyên nhân chính gây bệnh tim.

Giảm viêm

Ngủ đủ giấc góp phần giảm viêm trong cơ thể. Viêm mạn tính có liên quan đến xơ vữa động mạch, dễ dẫn đến đau tim. Ngủ không đủ giấc khiến cơ thể dễ viêm, tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch.

Biến thiên nhịp tim

Giấc ngủ ngon giúp duy trì nhịp tim biến thiên (HRV) khỏe mạnh - thước đo phản ánh sức khỏe tim mạch và khả năng phục hồi của cơ thể. HRV cao liên quan đến tim mạch tốt và khả năng chống chịu căng thẳng, trong khi rối loạn giấc ngủ làm giảm HRV, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim.

Góp phần cân bằng nội tiết tố

Ngủ đủ giấc và chất lượng giúp cân bằng các hormone quan trọng, bao gồm hormone điều hòa căng thẳng và chuyển hóa glucose. Khi thiếu ngủ, hormone mất cân bằng, làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường, cao huyết áp và tổn thương tim mạch.

Sức khỏe tinh thần

Chất lượng giấc ngủ kém có liên hệ mật thiết với những vấn đề sức khỏe tinh thần như lo âu, trầm cảm, làm trầm trọng thêm triệu chứng bệnh tim. Những tình trạng này thúc đẩy mảng bám xơ vữa, tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ và rối loạn nhịp tim.

Dưới đây là một số mẹo để có giấc ngủ ngon.

- Đi ngủ và thức dậy cùng một thời điểm mỗi ngày, kể cả cuối tuần, nên trước 23h, góp phần điều chỉnh đồng hồ sinh học của cơ thể, giúp dễ đi vào giấc ngủ, thức dậy tự nhiên.

- Thư giãn trước khi ngủ như đọc sách, tắm nước ấm, thiền, nghe nhạc êm dịu. Tránh tập luyện cường độ cao, xem phim hành động, tranh luận căng thẳng.

- Tạo môi trường ngủ thuận lợi bằng cách kiểm soát ánh sáng, tiếng ồn, nhiệt độ. Giữ phòng mát mẻ, thoải mái.

- Ánh sáng xanh phát ra từ điện thoại, máy tính, tivi có thể cản trở quá trình sản xuất melatonin của cơ thể - hormone điều chỉnh chu kỳ ngủ, thức. Mỗi người nên tránh sử dụng màn hình ít nhất một giờ trước khi ngủ.

- Tránh ăn nhiều, hạn chế cà phê, rượu gần giờ đi ngủ. Caffeine trong trà, cà phê là chất kích thích thần kinh, có thể lưu lại trong cơ thể khoảng 4-8 giờ, gây rối loạn giấc ngủ.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)