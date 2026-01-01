6 dấu hiệu tim tổn thương dễ bỏ qua

Khó chịu ở ngực, mệt mỏi bất thường, khó thở là những dấu hiệu bệnh tim dễ bỏ qua, khiến người bệnh khó nhận biết sớm.

Buồn nôn, khó tiêu hoặc đau bụng

Bệnh tim đôi khi biểu hiện qua các triệu chứng tiêu hóa như buồn nôn, khó tiêu hoặc đau bụng. Một số người còn nôn mửa trong cơn đau tim. Những dấu hiệu này dễ nhầm với vấn đề dạ dày, nhưng không nên bỏ qua, đặc biệt khi kèm cảm giác khó chịu ở ngực.

Chóng mặt, choáng váng

Cảm giác chóng mặt, choáng váng, ngất xỉu hoặc mất thăng bằng có thể xuất phát từ tim bơm máu kém, dẫn đến huyết áp giảm. Nếu kèm đau ngực hoặc khó thở, đây có thể là dấu hiệu tim mạch nghiêm trọng và cần được kiểm tra ngay.

Ngáy to hoặc ngưng thở khi ngủ

Ngáy to, nghẹn giọng hoặc thở hổn hển khi ngủ có thể là dấu hiệu ngưng thở khi ngủ, gây gián đoạn hô hấp và tăng áp lực lên tim. Nếu không điều trị, tình trạng này làm tăng nguy cơ cao huyết áp, rối loạn nhịp tim và suy tim.

Đau họng, đau hàm

Đau họng hoặc đau hàm thường do cảm lạnh, nhiễm trùng xoang hoặc căng cơ. Tuy nhiên, nếu cơn đau đi kèm cảm giác tức ngực lan xuống họng hoặc hàm là dấu hiệu cơn đau tim. Tình trạng khó chịu không rõ nguyên nhân kèm các triệu chứng khác đều không nên bỏ qua.

Ho dai dẳng

Ho kéo dài cũng cảnh báo bệnh tim hoặc nguy cơ tim mạch. Nếu kèm đờm màu trắng hoặc hồng có thể là suy tim, xảy ra khi tim bơm máu kém, dẫn đến tích tụ dịch trong phổi.

Khó chịu ở ngực

Đau hoặc khó chịu ở ngực là một trong những dấu hiệu phổ biến của bệnh tim. Một số người mô tả cảm giác như có vật nặng đè lên ngực. Trong khi đó, nhiều người lại thấy nhói hoặc như bị bóp nghẹt. Cơn đau thường kéo dài vài phút và có thể xuất hiện khi nghỉ ngơi hoặc vận động.

Để bảo vệ tim, hãy duy trì chế độ ăn lành mạnh, ưu tiên rau củ, hạn chế đường, muối và chất béo xấu. Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc và quản lý căng thẳng. Kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp theo dõi huyết áp, cholesterol và duy trì cân nặng hợp lý.

Lê Nguyễn (Theo Times of India, Hindustan Times)