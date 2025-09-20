Ngủ bù sau thức khuya gây hại thế nào

Ngủ bù giúp giảm buồn ngủ, hồi phục năng lượng sau một đêm thức khuya song thói quen này kéo dài dễ gây rối loạn nhịp sinh học, mệt mỏi, đau đầu.

BS.CKI Nguyễn Hữu Khánh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết não bộ người trưởng thành cần trung bình 7-9 giờ ngủ mỗi đêm để loại bỏ độc tố, tái tạo kết nối và củng cố trí nhớ. Ngủ quá ít hoặc quá nhiều hơn mức này lâu ngày đều có nguy cơ gây hại sức khỏe.

Một số người thường có thói quen thức khuya trong tuần rồi ngủ bù vào cuối tuần khiến khó vào giấc hơn vào đêm hôm sau, làm lệch nhịp sinh học, dễ dẫn đến rối loạn giấc ngủ. Ngủ thêm vào những ngày nghỉ có thể giúp cơ thể phục hồi phần nào song không nên kéo dài đến gần trưa. Khi dành quá nhiều thời gian để ngủ, các hoạt động khác trong cơ thể có thể suy giảm, bao gồm cả quá trình trao đổi chất, nếu kéo dài khiến hệ miễn dịch yếu gây mệt mỏi, uể oải. Ngủ quá lâu cũng có thể làm gián đoạn hoạt động của chất dẫn truyền thần kinh serotonin, giảm lưu lượng máu và oxy lên não, dễ khởi phát cơn đau đầu hoặc đau nửa đầu.

Nhân viên y tế đo đa ký giấc ngủ cho một nam giới. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau một giấc ngủ kéo dài, một số người thường cảm thấy lười vận động, tinh thần chậm chạp, phản xạ kém hơn bình thường. Giấc ngủ quá mức làm tăng tốc độ lão hóa của hệ thần kinh, ảnh hưởng trí nhớ và khả năng tập trung.

Bác sĩ Khánh cho hay ngoài thói quen sinh hoạt, ngủ nhiều bất thường có thể liên quan đến các bệnh lý như trầm cảm, rối loạn lo âu, ngưng thở khi ngủ, bệnh hô hấp hoặc nội tiết. Người trưởng thành thường xuyên ngủ quá 9 giờ mỗi đêm nhưng vẫn buồn ngủ ban ngày nên đi khám chuyên khoa Thần kinh để tìm nguyên nhân.

Bên cạnh khám, bác sĩ có thể chỉ định đo đa ký giấc ngủ để đánh giá chất lượng giấc ngủ, phát hiện các bệnh lý thần kinh hoặc hô hấp gây rối loạn như ngủ rũ, động kinh khi ngủ, mộng du. Đây là phương pháp không xâm lấn, áp dụng cho cả trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai.

Để bảo vệ sức khỏe não bộ, bác sĩ Khánh khuyên mọi người xây dựng chế độ làm việc, sinh hoạt khoa học, duy trì giờ đi ngủ và thức dậy ổn định mỗi ngày, chênh lệch tối đa một giờ so với ngày thường. Sau khi thức dậy, nên đón ánh sáng buổi sáng, vận động nhẹ để đồng hồ sinh học nhanh chóng ổn định. Hạn chế cà phê, rượu bia vào buổi tối và tắt thiết bị điện tử ít nhất 30 phút trước khi ngủ để nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Phượng Thy