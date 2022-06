Nghệ giúp điều trị gan nhiễm mỡ ra sao?

Nghệ có chứa curcumin giúp giảm men gan, giảm viêm - một triệu chứng chính của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Người bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu bị viêm và tích tụ chất béo trong gan, hầu hết ban đầu không có triệu chứng. Theo thời gian, điều này ảnh hưởng đến chức năng gan và sức khỏe tổng thể. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy, nghệ hoặc hợp chất có chứa curcumin (chiết xuất trong nghệ) đóng một vai trò trong điều trị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Các nhà khoa học Iran đã nghiên cứu tác dụng của nghệ với bệnh nhân gan nhiễm mỡ không do rượu. Theo đó, 64 người bị gan nhiễm mỡ không do rượu được chia ngẫu nhiên vào 2 nhóm: nhóm thứ nhất dùng 2 gram nghệ mỗi ngày và nhóm dùng giả dược mỗi ngày trong 8 tuần. Kết quả công bố năm 2021, men gan ở nhóm dùng nghệ giảm đáng kể so với nhóm dùng giả dược. Mức độ chất béo trung tính và cholesterol trong huyết thanh ở nhóm dùng nghệ cũng giảm đáng kể so với ban đầu. Nhóm giả dược không có sự thay đổi nào về mức độ của hai chất trên.

Nghiên cứu khác của Đại học Connecticut (Mỹ) với 50 người bị gan nhiễm mỡ không do rượu dùng curcumin trong 12 tuần cũng cho thấy, nghệ hoặc curcumin giúp giảm men gan và mức độ nghiêm trọng của bệnh này. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, mặc dù nghệ có lợi ích trong điều trị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu nhưng không phải là một phương pháp vượt trội hơn so với các phương pháp tiêu chuẩn. Nghệ không có tác dụng ngăn ngừa bệnh. Do đó, thực hiện lối sống lành mạnh (chế độ ăn, tập luyện, sinh hoạt), duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh có thể ngăn chặn gan nhiễm mỡ không do rượu tốt hơn.

Nghệ giúp giảm men gan, giảm viêm của gan nhiễm mỡ không do rượu. Ảnh: Freepik.

Theo tờ Medical News Today (Mỹ), nghệ chỉ là một chất bổ sung, không phải là thuốc kê đơn. Các nhà sản xuất thường khuyến nghị liều dùng từ 500-2.000 mg nghệ mỗi ngày. Đây cũng là liều lượng trong phạm vi kiểm tra của hầu hết các nghiên cứu. Để thử nghệ, người bệnh nên bắt đầu với số lượng ít, khoảng vài trăm mg, sau đó tăng dần, miễn là không gặp tác dụng phụ.

Theo Trung tâm Quốc gia về Sức khỏe Bổ sung và Tích hợp Mỹ, nghệ và bột nghệ thường an toàn, không có hoặc ít tác dụng phụ, rủi ro. Các dạng nghệ sinh học hoạt động tốt hơn như một phương pháp điều trị nhưng có thể gây ra nhiều tác dụng phụ hơn. Ngoài ra, hiện có rất ít nghiên cứu về sự tương tác, an toàn của nghệ với các loại thuốc khác. Vì vậy, người sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc hóa trị, thuốc làm loãng máu hoặc các loại thuốc khác nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung nghệ.

Mặt khác, chất curcumin trong nghệ có thể giúp ngăn ngừa hoặc điều trị tình trạng viêm của một số bệnh như: phổi tắc nghẽn mạn tính, béo phì, xơ vữa động mạch, suy tim, viêm cơ tim.

Các chuyên gia khuyến cáo thêm, duy trì lối sống lành mạnh là cách phòng ngừa và hạn chế tiến triển của bệnh gan nhiễm mỡ. Bao gồm, giữ trọng lượng cơ thể vừa phải, chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên. Ngoài ra, cần điều trị bất kỳ nguyên nhân cơ bản nào làm tăng nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ không do rượu, ví dụ bệnh tiểu đường tuýp hai.

Mai Cát

(Theo Medical News Today)