Nên dùng tinh trùng tươi hay trữ đông khi làm IVF?

Vợ chồng tôi ở Mỹ, muốn về Việt Nam điều trị vô sinh. Tôi nên trữ đông tinh trùng hay sử dụng tinh trùng tươi để tạo phôi? (Jenny Phạm, 40 tuổi)

Trả lời:

Việc lựa chọn tinh trùng tươi hay tinh trùng trữ đông khi điều trị IVF với các đôi vợ chồng sinh sống ở nước ngoài như bạn phụ thuộc chủ yếu vào tình trạng sức khỏe sinh sản, thời gian và phác đồ điều trị hiếm muộn.

Nếu chồng bạn có thể về Việt Nam đúng thời điểm bạn chọc hút trứng, có sức khỏe và chất lượng tinh trùng tốt, việc sử dụng tinh trùng tươi hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, lịch trình di chuyển có thể phát sinh rủi ro như trễ chuyến bay, thay đổi kế hoạch hoặc áp lực tâm lý khiến việc lấy mẫu không thuận lợi. Do đó, bác sĩ khuyến nghị trữ đông tinh trùng dự phòng. Mẫu lưu trữ có thể được sử dụng ngay khi cần. Cách trữ đông giúp tránh nguy cơ phải hủy chu kỳ nếu không thể lấy được tinh trùng tươi đúng thời điểm.

Chuyên viên phòng lab quan sát dưới kính hiển vi, kiểm tra mẫu tinh trùng trước khi trữ đông. Ảnh: IVF Tâm Anh

Tinh trùng đông lạnh còn được áp dụng trong nhiều tình huống như nam giới gặp khó khăn trong việc xuất tinh, cần lấy tinh trùng bằng phẫu thuật từ tinh hoàn, hoặc cần trữ đông trước điều trị ung thư.

Nhiều người lo lắng trữ đông tinh trùng để điều trị vô sinh có thể làm giảm chất lượng, giảm tỷ lệ đậu thai. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thụ tinh, tạo phôi và mang thai không khác biệt đáng kể giữa tinh trùng tươi và tinh trùng đông lạnh trong IVF/ICSI. Trong một số trường hợp (như lấy tinh trùng từ tinh hoàn), tinh trùng đông lạnh thậm chí còn cho kết quả ổn định hơn do được chuẩn bị và chọn lọc kỹ lưỡng.

Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, với phương pháp trữ đông thủy tinh hóa, lọc rửa loại trừ tinh trùng phân mảnh DNA, tỷ lệ thụ tinh, tạo phôi và mang thai từ mẫu đông lạnh tương đương mẫu tươi, đặc biệt khi thực hiện bằng kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI).

ThS.BS Lê Đăng Khoa

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM