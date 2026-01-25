Hay tiếp xúc hóa chất có nên trữ đông tinh trùng?

Tôi 35 tuổi, chưa kết hôn, thường xuyên làm việc trong môi trường tiếp xúc hóa chất. Tôi có nên trữ tinh trùng không, quy trình thế nào? (Trần Hoàng, TP HCM)

Trả lời:

Trữ đông tinh trùng là kỹ thuật đông lạnh và bảo quản tinh trùng, giúp nam giới chủ động thời điểm có con trong tương lai mà không lo lắng khả năng sinh sản suy giảm do bệnh lý, môi trường, chấn thương, tuổi tác... Phương pháp này thường được áp dụng cho nam giới chuẩn bị điều trị ung thư, làm việc trong môi trường có hóa chất độc hại, dự định chuyển giới, trước khi triệt sản, tinh trùng yếu hoặc ít, chưa có kế hoạch có con nhưng muốn bảo tồn khả năng sinh sản do tuổi tác, áp dụng khi cần thiết trong quá trình điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Bạn có thể cân nhắc trữ đông tinh trùng để tránh nguy cơ các hóa chất độc hại trong môi trường làm việc ảnh hưởng đến tinh binh và khả năng sinh sản. Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM), sau khi bác sĩ khám, tư vấn, xét nghiệm máu kiểm tra các bệnh lý truyền nhiễm, bạn sẽ tự lấy mẫu tinh dịch. Mẫu tươi với chất lượng bình thường được áp dụng kỹ thuật đông lạnh chậm. Chuyên viên phôi học bảo quản mẫu trong nhiệt độ -196 độ C bằng nitơ lỏng để ngưng các hoạt động sinh học. Thời gian bảo quản có thể kéo dài mà chất lượng tinh binh không bị ảnh hưởng.

Chuyên viên phôi học thực hiện kỹ thuật trữ đông tinh trùng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn nên kiêng xuất tinh 3-5 ngày trước khi lấy mẫu. Trường hợp ít hoặc không có tinh trùng, bác sĩ có thể thực hiện các kỹ thuật chọc hút hoặc mở bìu tìm tinh trùng để trữ đông với số lượng ít. Kỹ thuật thủy tinh hóa giúp trữ đông tinh trùng siêu nhanh, tránh hình thành tinh thể băng và tăng tỷ lệ sống sau rã đông.

Khi có nhu cầu sinh con, chuyên viên phôi học rã đông số tinh trùng của bạn để thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) với trứng của người vợ. Bác sĩ sẽ lựa chọn một phôi loại tốt chuyển vào tử cung giúp tăng tỷ lệ đậu thai và sinh con khỏe mạnh.

Bác sĩ Nguyễn Công Danh

Đơn vị Nam học, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM