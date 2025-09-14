Nạo hút thai có gây vô sinh không?

Tôi hai lần nạo hút thai có bị vô sinh không? Vợ chồng tôi kết hôn 4 năm chưa có con, nên khám và điều trị như thế nào? (Ngọc Quỳnh, TP HCM).

Trả lời:

Nạo hút thai, còn gọi là phá thai ngoại khoa, là phương pháp chấm dứt thai kỳ bằng cách sử dụng các dụng cụ y tế chuyên biệt và/hoặc lực hút chân không nhằm đưa thai ra khỏi tử cung thông qua đường âm đạo. Các phương pháp này thường áp dụng khi thai hơn 10 tuần tuổi vượt quá thời gian phù hợp để dùng thuốc hoặc thai phụ có vấn đề sức khỏe không thể phá thai bằng thuốc. Chỉ định phá thai ngoại khoa cũng là lựa chọn cần thiết cho trường hợp còn sót nhau sau quá trình phá thai bằng thuốc hoặc phá thai bằng thuốc không thành công.

Nếu bạn được thực hiện các phương pháp này tại bệnh viện và đúng kỹ thuật, không gặp biến chứng hay di chứng sau nạo thì vẫn có thể có thai tự nhiên. Tuy nhiên, nạo hút thai không đảm bảo có thể gây viêm nhiễm đường sinh dục, lan rộng ngược lên vòi trứng dẫn đến ứ dịch tắc nghẽn vòi trứng, ngăn cản quá trình thụ thai tự nhiên.

Trường hợp tác động mạnh có thể làm tổn thương nghiêm trọng niêm mạc tử cung, gây sẹo, dính tử cung, ngăn cản phôi thai làm tổ và phát triển, tăng nguy cơ vô sinh hiếm muộn và biến chứng thai kỳ như sảy thai. Phụ nữ có tiền sử nạo phá thai nhiều lần còn có thể gặp khó khăn trong các lần mang thai sau.

Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật nội soi buồng tử cung cho người bệnh trước khi chuyển phôi thụ tinh ống nghiệm. Ảnh minh họa: Nguyễn Thắng

Vợ chồng bạn kết hôn 4 năm chưa có thai, được xác định là vô sinh hiếm muộn, song chưa thể kết luận có phải do nạo hút thai hay không. Bác sĩ cần khám cho hai vợ chồng bạn mới có thể đánh giá toàn diện sức khỏe sinh sản. Bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm dự trữ buồng trứng, siêu âm tử cung và buồng trứng, chụp tử cung - vòi trứng, nội soi buồng tử cung cho bạn khi cần thiết... Người chồng có thể được xét nghiệm tinh dịch đồ, khám hệ thống cơ quan sinh dục, xét nghiệm di truyền...

Khi xác định được nguyên nhân, bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp. Các phương pháp hỗ trợ sinh sản phổ biến hiện nay như bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) hoặc thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) với tỷ lệ thành công cao hơn. Nếu bạn gặp các di chứng sau nạo phá thai như sẹo hoặc dính buồng tử cung có thể khiến chuyển phôi nhiều lần thất bại, sẩy hoặc lưu thai liên tiếp, trước khi chuyển phôi. Bác sĩ sẽ nội soi buồng tử cung để điều trị tách dính, điều trị những tổn thương ở niêm mạc tử cung giúp tăng tỷ lệ đậu thai. Tại IVF Tâm Anh - Quận 8 năm 2024, tỷ lệ đậu thai sau các lần chuyển phôi là gần 79%. Ở phụ nữ dưới 28 tuổi, tỷ lệ này gần 85%.

ThS.BSNT Trần Ngọc Hà Giang

Khoa Hỗ trợ sinh sản

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8