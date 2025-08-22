Có con sau 10 lần chuyển phôi thất bại

TP HCMChị Hiền, 43 tuổi, chuyển phôi thụ tinh trong ống nghiệm ở Nhật Bản 10 lần thất bại, về Việt Nam điều trị thành công có con.

Vợ chồng chị Hiền vô sinh không rõ nguyên nhân. Năm 2016, họ điều trị liên tiếp 3 chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) ở Nhật Bản, với 8 lần chuyển phôi đều không thành công. 7 năm sau, họ thực hiện thêm một chu kỳ IVF, hai lần chuyển phôi vẫn không đậu thai.

Vợ chồng quyết định về Việt Nam, đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM) khám. Bác sĩ Lê Xuân Nguyên cho biết người bệnh đã suy giảm dự trữ buồng trứng nhưng chưa hoàn toàn cạn kiệt.

Chị Hiền được chỉ định dùng thuốc kích thích buồng trứng, thu 8 cụm noãn (trứng) trưởng thành, tạo được 4 phôi ngày 5. Phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) liên tục theo dõi phôi thai phát triển, chấm điểm một phôi loại hai và ba phôi loại 3. Toàn bộ phôi được trữ đông chờ thời điểm chuyển phôi lý tưởng.

"Với trường hợp vô sinh lâu năm, chuyển phôi nhiều lần thất bại, xác định chất lượng các phôi trước khi chuyển vào tử cung là yếu tố then chốt", bác sĩ Nguyên cho biết.

Tháng 6, chị Hiền trở lại IVF Tâm Anh để chuẩn bị chuyển phôi. Bác sĩ Nguyên sinh thiết nội mạc tử cung ghi nhận tình trạng viêm, chỉ định điều trị bằng thuốc. Tử cung người bệnh cũng có ghi nhận tình trạng mô lạc nội mạc lan rộng kèm nhiều nhân xơ, may mắn không nằm ở các vị trí cản trở phôi thai. Sau khi điều trị ổn các bệnh lý, bác sĩ Nguyên chuyển một phôi ngày 5 loại tốt vào tử cung giúp chị Hiền đậu thai ở tuổi 43 và chồng 64 tuổi. Thai kỳ hiện 7 tuần, phát triển khỏe mạnh.

Vợ chồng chị Hiền trở lại Nhật Bản, gửi kết quả siêu âm thai để bác sĩ Nguyên phối hợp theo dõi thai kỳ. Họ còn 3 phôi trữ đông chờ sau này sinh thêm con.

Theo bác sĩ Nguyên, khoảng 60% bệnh nhân điều trị tại IVF Tâm Anh TP HCM là vợ chồng lớn tuổi, vô sinh hiếm muộn lâu năm, dự trữ buồng trứng thấp và chuyển phôi nhiều lần thất bại trước đó. Họ vừa có tình trạng bệnh lý phức tạp vừa gặp áp lực tâm lý. Với người bệnh cần trở lại nước ngoài, bác sĩ kê lượng thuốc dài ngày, phối hợp với các bác sĩ ngoại quốc để theo dõi và điều trị nâng cao hiệu quả. Năm 2024, tổng tỷ lệ đậu thai sau các lần chuyển phôi ở nhóm phụ nữ trên 40 tuổi tại IVF Tâm Anh TP HCM là hơn 48%.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi