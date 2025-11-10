Nang bạch huyết xuất hiện ở gáy thai nhi

TP HCMThai nhi 13 tuần xuất hiện nang bạch huyết vùng gáy, bác sĩ chọc ối chẩn đoán không liên quan di truyền nên theo dõi sát đến lúc bé chào đời.

TS.BS Nguyễn Hoàng Long, chuyên khoa Y học bào thai, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, siêu âm thai nhi 13 tuần ghi nhận độ mờ da gáy dày 4,4 mm (bình thường dưới 3,5 mm), nang bạch huyết vùng gáy.

Nang bạch huyết vùng gáy là sự phát triển bất thường của hệ thống mạch bạch huyết, đặc trưng của nang này là chứa dịch nằm dưới da, thường ở vùng cổ sau của thai nhi. Sự xuất hiện của nang này cảnh báo nguy cơ bất thường số lượng nhiễm sắc thể (hội chứng Turner, Down, Edwards, Patau), vi mất đoạn (hội chứng Digeorge), đột biến gene (hội chứng Noonan)... hoặc dị tật tim. Thai nhi có nguy cơ mất tim thai, tử vong trong thai kỳ.

Để chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây ra bất thường này, thai phụ cần thực hiện thủ thuật xâm lấn trước sinh như sinh thiết gai nhau ở tuần thai 11-14, chọc ối từ tuần thai 16. Do vị trí bánh nhau không thuận lợi, bác sĩ chọc ối lấy khoảng 10-20 ml nước ối, kết quả ghi nhận không liên quan bất thường nhiễm sắc thể, đột biến gene.

Bác sĩ Long đánh giá trường hợp này tiên lượng tốt, nang bạch huyết có thể biến mất (thoái triển) trong thai kỳ khi mạch bạch huyết tái thông với mạch máu chính ở cổ thai nhi. Siêu âm hình thái học ở các mốc quan trọng để đánh giá toàn diện sự phát triển của cấu trúc cơ quan thai nhi, không phát hiện bất thường đi kèm. Bác sĩ cũng tư vấn chế độ dinh dưỡng, vận động phù hợp trong thai kỳ, giúp thai phụ giảm căng thẳng.

Đến tuần thai 28, siêu âm ghi nhận nang bạch huyết vùng gáy biến mất, thai nhi phát triển tương đương tuổi thai, không có bất thường khác. Người mẹ sinh thường ở tuần 40, bé gái chào đời khỏe mạnh nặng khoảng 3 kg.

Bác sĩ Long cho hay nang bạch huyết vùng gáy xảy ra khi mạch bạch huyết không thể kết nối với các mạch máu chính ở cổ thai nhi. Bạch huyết tích tụ trong khoang lớn ở vùng gáy, có thể kèm theo phù da hoặc tích tụ ở bụng, ngực (còn gọi là phù thai). Nang chủ yếu nằm ở gáy (75%), nách (20%), phúc mạc và các cơ quan trong ổ bụng (2%), chân tay và xương (2%) và ngực (1%).

Siêu âm ba tháng đầu thai kỳ có thể phát hiện bất thường này. Siêu âm hình thái chi tiết giúp theo dõi sự phát triển của nang, tình trạng tích dịch, đánh giá lượng nước ối, mức độ tăng trưởng của thai. Mẹ bầu nên khám thai định kỳ tại cơ sở y tế chuyên sâu để được chẩn đoán chính xác, theo dõi và xử trí tối ưu.

Ngọc Châu