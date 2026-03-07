Nam giới uống sữa đậu nành có giảm sinh lý?

Tôi nghe nói nam giới uống nhiều sữa đậu nành dễ bị suy giảm sinh lý, thậm chí ảnh hưởng khả năng có con. Điều này có đúng không? (Quang Sơn, TP HCM)

Trả lời:

Hiện chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy uống sữa đậu nành với lượng hợp lý làm suy giảm sinh lý hoặc gây vô sinh ở nam giới.

Thành phần isoflavone trong đậu nành là nguyên nhân khiến nhiều người lo ngại khi uống sữa đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành. Isoflavone có cấu trúc gần giống estrogen của nữ giới nên thường khiến nhiều người lầm tưởng đậu nành ảnh hưởng đến testosterone - nội tiết tố quan trọng, quyết định gần như toàn bộ đến sức khỏe sinh lý và sức khỏe toàn thân của nam giới.

Nghiên cứu cho thấy khi sử dụng đậu nành ở mức độ thông thường, isoflavone không làm thay đổi đáng kể testosterone ở nam giới khỏe mạnh và gây ra các vấn đề về sức khỏe giới tính ở nam giới như yếu sinh lý, ảnh hưởng tinh trùng hay gây vô sinh. Trên thực tế, hàm lượng isoflavones dồi dào trong đậu nành có tác dụng hỗ trợ tình trạng tinh trùng ít, cải thiện vô sinh ở nam giới.

Sữa đậu nành là nguồn đạm thực vật cung cấp protein cần thiết để duy trì khối cơ và tham gia tổng hợp hormone, trong đó có testosterone. Thức uống này còn chứa canxi, kali, vitamin D... hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chuyển hóa, kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, loãng xương...

Nam giới có thể sử dụng khoảng một đến hai ly sữa đậu nành mỗi ngày, tương đương khoảng 200 ml. Cần kết hợp đa dạng nguồn protein cùng nhiều thực phẩm như thịt, cá, trứng, sữa và các loại đậu khác để cân đối dinh dưỡng trong khẩu phần ăn hằng ngày. Sữa đậu nành phải được đun sôi kỹ, tránh uống sữa đậu nành khi đang đói; lúc mới ăn cam, quýt; không dùng đường đỏ hay trứng gà pha cùng sữa đậu nành... vì có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng hoặc gây khó tiêu.

Người dị ứng đậu nành nên tránh dùng. Người đang điều trị sỏi thận, gout, bệnh tuyến giáp, cần tham khảo ý kiến bác sĩ vì đậu nành có thể ảnh hưởng hấp thu một số thuốc nếu dùng cùng thời điểm.

Để duy trì khả năng sinh lý và sinh sản, nam giới cần ăn uống cân đối, ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia, duy trì vận động hợp lý và bổ sung các dưỡng chất thiên nhiên có tác dụng kích thích cơ thể tăng sản sinh testosterone theo đúng nhu cầu. Chẳng hạn bộ ba tinh chất eurycoma longifolia, chiết xuất thông biển Pháp và tinh chất hàu đại dương hỗ trợ kích hoạt quá trình tổng hợp testosterone nội sinh, nitric oxide đều đặn, cải thiện trao đổi chất, nâng cao sinh lực nam giới.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM