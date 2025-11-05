Nam giới đau ngực có phải do ung thư vú?

Tôi thường xuyên bị đau hai bên nhũ hoa, có lúc sưng. Đây là dấu hiệu của bệnh gì, có phải ung thư vú không? (Hoàng Hải, 35 tuổi)

Trả lời:

Nam hay nữ đều có thể bị đau nhũ hoa từ nhẹ âm ỉ đến đau nhói, đột ngột, bỏng rát... Cơn đau thường xuyên tái phát gây khó chịu trong sinh hoạt, ảnh hưởng đến cuộc sống. Đau nhũ hoa dai dẳng có thể là dấu hiệu của bệnh lý tiềm ẩn cần được điều trị, trong đó có ung thư vú.

Giống nữ giới, ung thư vú ở nam giới xuất hiện khi tế bào tuyến vú đột biến và tăng sinh mất kiểm soát. Bệnh gây ra các khối u cứng, rắn, không di động ngay dưới hoặc gần nhũ hoa, gây đau kèm các biểu hiện như lõm, nhăn hoặc sần da ngực, rỉ dịch từ nhũ hoa, nổi hạch nách to, cứng. Chỉ dựa trên triệu chứng đau chưa thể khẳng định bạn có mắc ung thư vú hay không. Một số tình trạng lành tính dưới đây cũng có thể dẫn đến triệu chứng này gồm:

Căng cơ do vận động thể chất cường độ cao, nhất là các bài tập cơ ngực với tạ, chống đẩy, xà kép có thể đặt áp lực quá mức lên cơ ngực, khiến các sợi cơ bị rách, tạo ra vi chấn thương gây căng tức và đau ngực, bao gồm cả vùng ngực xung quanh nhũ hoa. Cơn đau này thường biến mất sau một thời gian nghỉ ngơi, khi cần bác sĩ chỉ định điều trị bằng thuốc chống viêm hoặc phẫu thuật trong số ít trường hợp.

Nứt nhũ hoa xảy ra khi vùng này bị cọ xát liên tục vào áo gây kích ứng, trầy xát, bỏng ma sát, thường gặp ở người chạy bộ, mặc trang phục không phù hợp. Để điều trị, người bệnh cần ngừng hoạt động gây ma sát, vệ sinh và giữ vùng ngực sạch và khô ráo, bôi kem phục hồi da.

Phì đại tuyến vú ở nam giới. Tất cả nam giới đều có một lượng nhỏ mô vú, khi lượng mô này phân chia và phát triển mạnh hơn bình thường làm tuyến vú lớn lên, phì đại, có thể gây đau.

Hầu hết trường hợp phì đại tuyến vú ở nam giới là vô căn, tức không rõ nguyên nhân. Một số trường hợp có liên quan đến mất cân bằng nội tiết tố, tăng estrogen và giảm testosterone, tác dụng phụ của một số loại thuốc hoặc do béo phì. Phì đại tuyến vú cũng có thể là triệu chứng của các tình trạng tiềm ẩn khác như bệnh gan hoặc suy thận.

Chụp nhũ ảnh cho bệnh nhân nam. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các khối u lành tính cũng có thể xảy ra ở nam giới nhưng ít gặp hơn. U xơ tuyến vú thường cứng, chắc, trong khi u nang là túi chứa dịch mềm, trơn, cả hai đều di động rõ ràng. Ngoài ra, hoại tử mỡ vú thường xuất hiện sau chấn thương ngực cũng có thể tạo ra khối u rắn, cứng gây đau ở nam giới.

Nếu bạn bị đau nhũ hoa, thường xuyên tái phát và đã loại trừ nguyên nhân do căng cơ và nứt nhũ hoa nên đến bệnh viện khám. Các bác sĩ tìm kiếm thêm các dấu hiệu khác như có khối u hoặc sưng ở ngực và nách. Nếu phát hiện khối u nghi ngờ, bạn được chỉ định chụp nhũ ảnh, siêu âm, chụp cắt lớp vi tính và sinh thiết để loại trừ hoặc khẳng định ung thư vú.

TS.BS Trần Hải Bình

Phó khoa Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội