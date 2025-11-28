Nam châm đồ chơi dính chặt trong dạ dày bé trai

TP HCMBé Hoàng 4 tuổi vô tình nuốt đồ chơi có nam châm, ảnh chụp X-quang cho thấy dị vật vùng bụng trái.

ThS.BS.CKI Lê Thị Ngọc, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết xác định rõ số lượng nam châm rất quan trọng. Có hai tình huống có thể xảy ra với bé. Nếu dạ dày chỉ có một viên nam châm hoặc các viên dính thành một khối chặt, chúng có thể đi qua ruột và thải ra ngoài. Trường hợp các viên nam châm tách ra trôi đến những đoạn ruột khác nhau, chúng sẽ hút nhau xuyên qua thành ruột gây thiếu máu hoại tử, thủng ruột, viêm phúc mạc, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ chỉ định dùng thuốc nhuận tràng, thuốc bơm hậu môn cho bé Hoàng nhằm đẩy nam châm di chuyển nhanh hơn qua ruột non xuống ruột già. Trong thời gian dùng thuốc, gia đình kiểm tra phân của bé để xem nam châm đã thoát ra ngoài hay chưa. Nếu bé có dấu hiệu đau bụng nôn ói, đi ngoài ra máu... cần đến bác sĩ khám ngay.

Sau 4 ngày dùng thuốc, khối nam châm di chuyển xuống ruột non nhưng vẫn chưa thoát ra ngoài. Bác sĩ đổi liều thuốc, may mắn dị vật được đẩy ra ngoài, bé không phải phẫu thuật.

Khối nam châm trong bụng bệnh nhi trước và sau khi dùng thuốc nhuận tràng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nuốt dị vật là tai nạn sinh hoạt phổ biến, thường gặp ở trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi. Dị vật trẻ nuốt được chia làm hai nhóm dựa trên mức độ nguy hiểm. Trong đó, nhóm nguy cơ thấp là các vật nhỏ, tròn, trơn láng như hòn bi, cúc áo nhựa, đồng xu nhỏ, nhẫn trơn... Những vật này thường đi qua đường tiêu hóa và thải ra ngoài theo phân mà không gây hại. Nhóm nguy hiểm như pin có thể gây bỏng điện hóa, thủng thực quản hoặc mạch máu, nam châm sẽ hút nhau gây xoắn, hoại tử ruột.

Có trường hợp trẻ nuốt dị vật mà bố mẹ không biết vì không có triệu chứng ngay lập tức. Nếu trẻ có biểu hiện lạ như đột ngột quấy khóc, bỏ ăn, chảy nước miếng liên tục, khó nuốt, nôn khan, chướng bụng..., phụ huynh cần đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra. Bác sĩ Ngọc khuyên phụ huynh nên kiểm tra kỹ đồ chơi của trẻ, tránh các loại có chi tiết nhỏ dễ tháo rời, nhất là nam châm và pin. Người lớn nên giám sát trẻ khi chơi đùa để kịp thời xử lý các tai nạn có thể xảy ra.

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi