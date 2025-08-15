Mụn nội tiết ở nam giới có chữa khỏi không?

Con trai tôi đã qua tuổi dậy thì 4-5 năm nhưng mặt còn nhiều mụn, bôi thuốc trị mụn không hiệu quả. Mụn nội tiết do đâu, chữa hết được không? (Vũ Thùy, Đồng Nai)

Trả lời

Mụn nội tiết thường gặp ở cả nam và nữ, trong độ tuổi dậy thì, có thể kéo dài đến 20 tuổi, 30 tuổi. Đây là tình trạng tăng sinh tuyến bã nhờn kết hợp viêm, bít tắc nang lông, gây ra các vết sưng trên mặt, vai, ngực và lưng. Mụn nội tiết gồm nhiều dạng như mụn đầu đen, mụn đầu trắng, u nang.

Nguyên nhân chính gây ra mụn ở nam là thay đổi androgen. Hormone này có vai trò quan trọng cho sự phát triển và duy trì các đặc tính nam giới, trong đó có sản xuất tinh trùng. Khi androgen biến động, tuyến bã nhờn hoạt động quá mức làm lượng dầu trên da tiết ra nhiều, gây bít tắc lỗ chân lông. Dầu thừa kết hợp với vi khuẩn, tế bào sừng, bụi bẩn tạo ra mụn viêm.

Căng thẳng kéo dài làm tăng các hormone cortisol, khiến da dễ tiết dầu nhờn hơn. Dầu nhờn nhiều là yếu tố kích thích mụn trứng cá bùng phát. Ăn nhiều thực phẩm chứa sữa, đường làm tăng yếu tố tăng trưởng IGF-1 và các thành phần hormone trong sữa được cho là đóng vai trò trong cơ chế sinh mụn trứng cá.

Nam giới thường ít chăm sóc da và vệ sinh da nên dễ bị mụn do các chất bẩn, da chết, dầu thừa tích tụ dần trong các nang lông gây ra mụn. Một số bệnh khác như hội chứng Cushing, suy giáp, tiểu đường... làm mất cân bằng nội tiết cũng dẫn đến tình trạng này.

Ăn rau củ quả, hạn chế thức ăn nhanh giúp giảm nổi mụn. Ảnh: Bạch Dương

Triệu chứng mụn nội tiết ở nam đặc trưng bởi các sẩn đỏ, mềm hoặc các sẩn lớn màu đỏ hoặc trắng chứa đầy mủ. Những mụn này có xu hướng sâu hơn mụn đầu trắng hoặc mụn đầu đen trên bề mặt. Mụn nội tiết thường xuất hiện ở nửa dưới của khuôn mặt như má, quai hàm, cằm, cổ, do nam giới có nhiều tuyến bã nhờn ở vùng này.

Một số cách giúp giảm mụn nội tiết như dùng thuốc bôi, chăm sóc, làm sạch da hàng ngày, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn như thức ăn nhanh, đồ hộp và uống 1,5-2 lít nước mỗi ngày... Ăn nhiều rau củ quả giúp cơ thể cải thiện chức năng gan, da luôn khỏe mạnh, chống lại quá trình estrogen hóa. Ngủ đủ giấc, tránh thức quá khuya, hạn chế căng thẳng và mệt mỏi.

Nếu thực hiện các cách trên không giúp giảm mụn nội tiết, bạn nên đưa con đi khám trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa để có thể chẩn đoán mức độ và điều trị sớm. Không nên tự nặn mụn vì dễ khiến mụn bị viêm, để lại sẹo, hạn chế sờ tay lên mặt để ngăn các loại vi khuẩn xâm nhập vào gây viêm nhiễm.

ThS.BSCKI Võ Đình Bảo Văn

Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7