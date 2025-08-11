Một thai dị tật có giữ được thai còn lại không?

Tôi mang song thai 26 tuần, một nhau hai ối. Một thai khỏe mạnh nặng 800 g, một thai dị tật tim gián đoạn cung động mạch chủ type B, lỗ thông liên thất lớn 5,1 mm, nặng 490 g. Thai dị tật có ảnh hưởng đến thai còn lại không? (Hà Lan, 25 tuổi)

Trả lời:

Song thai một nhau hai ối là hai thai nhi chung một bánh nhau, mỗi thai có túi ối riêng. Đây là một dạng của song thai cùng trứng. Do sự nối thông của các mạch máu giữa hai thai, có thể dẫn đến các biến chứng như hội chứng truyền máu song thai, đảo ngược động mạch, thiếu máu đa hồng cầu, thai chậm tăng trưởng có chọn lọc. Đây là những biến chứng có thể khiến 80% thai nhi tử vong trong bụng mẹ nếu không điều trị kịp thời.

Bạn mang song thai có sự chênh lệch cân nặng khoảng 300 g và khác biệt hình thái. Một thai nhi chưa ghi nhận bất thường trên siêu âm, thai nhỏ còn lại có bất thường về tim, gồm gián đoạn trong cung mạch chủ type B, thông liên thất lớn. Đây là dị tật tim nặng, có thể can thiệp phẫu thuật sau sinh nhưng tiên lượng khó khăn với nhiều lần phẫu thuật phức tạp.

Trường hợp này có thể có ba phương án cho thai phụ. Thứ nhất là không can thiệp, có thể loại trừ nguy cơ sinh non do thủ thuật. Tuy nhiên, nếu thai nhỏ ngưng phát triển thì nguy cơ thai còn lại tử vong hoặc tổn thương não đến 30-50%.

Phương án thứ hai là sử dụng laser cắt các nối thông mạch máu. Mục đích là bảo vệ thai khỏe mạnh trong trường hợp thai nhỏ mất tim thai đột ngột. Song, nhược điểm là làm tăng nguy cơ sinh non do thủ thuật.

Phương án thứ ba là kẹp tắc rốn, tức chủ động làm ngừng tim thai nhỏ, cắt đốt sự thông nối của mạch máu giữa hai thai nhằm bảo vệ thai khỏe mạnh. Phương pháp này cũng làm tăng nguy cơ sinh non do thủ thuật.

Bác sĩ Hoàng Long tư vấn cho một thai phụ tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7. Ảnh minh họa: Thanh Luận

Bạn có thể cân nhắc một trong ba phương án trên tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh, tiên lượng khả năng sống của hai thai. Thai phụ nên chọn cơ sở y tế có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, đầy đủ thiết bị để theo dõi, quản lý và điều trị phù hợp.

TS.BS Nguyễn Hoàng Long

Phó giám đốc Trung tâm Y học bào thai

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM