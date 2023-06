'Một miếng đất qua tay mười kẻ đầu cơ'

'Tôi chứng kiến một miếng đất từ người dân địa phương bán ra, lần lượt qua tổng cộng mười tay đầu cơ, cuối cùng giá đội lên 500 triệu đồng'.

Giá trung bình của một căn nhà tại TP HCM là hơn 296.000 USD (khoảng 6,95 tỷ đồng), gấp 32,5 lần thu nhập trung bình hàng năm của một hộ gia đình tại địa phương, đó là con số mới được đưa ra trong một báo cáo về Chỉ số Khả năng tiếp cận Nhà ở châu Á - Thái Bình Dương 2023. Trong khi đó, Đà Nẵng cũng xếp hạng 4, nơi trung bình giá nhà gấp 26,7 lần thu nhập hàng năm của hộ gia đình.

Đánh giá về câu chuyện nghịch lý giá nhà đất ở Việt Nam, độc giả Do Tuan Huy cho rằng: "Lý do lớn nhất khiến giá nhà đất ở các đô thị lớn của Việt Nam bị đẩy lên cao gấp hàng chục lần so với thu nhập trung bình của các hộ gia đình địa phương, đó là do các tay đầu cơ. Những người này mua đi, bán lại để kiếm lời. Nếu không có lời ngay, họ sẵn sàng neo ở đó, chờ thời gian để bán giá cao hơn.

Tôi từng chứng kiến một miếng đất từ người dân địa phương bán ra lần lượt qua tổng cộng 10 tay đầu cơ, cứ mỗi một người lại nâng giá kiếm lời 30-50 triệu (sau khi trừ hết các chi phí). Cuối cùng, khi mảnh đất đến tay người cuối cùng thì giá đất đã đội lên khoảng 400-500 triệu đồng so ban đầu. Đương nhiên, người mua cuối cùng cũng chính là người có nhu cầu ở thực sự sẽ phải chịu thiệt để mua, bởi nếu không mua ngay thì giá sẽ lại tiếp tục tăng hơn nữa.

Chuỗi kết nối từ tay đầu cơ đầu (còn gọi là lái F1) đến những tay đầu cơ sau (Fn) chỉ xoay trong vòng 1-3 tháng. Vì vậy, giá nhà đất ở các đô thị lớn như TP HCM tăng vọt chóng mặt. Trong khi đó, thu nhập trung bình của các hộ gia đình lại chỉ có giới hạn vì nhiều lý do khác nhau.

Chỉ những năm gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid và tình hình kinh tế chung khó khăn, nên bất động sản mới khó giao dịch thành công đến người dùng cuối, khiến cho thị trường có vẻ ngày càng ảm đạm hơn. Nhưng giá trị của những bất động sản trong tay các tay đầu cơ đất thực tế không hề giảm, mà chỉ đứng giá, chờ tăng trở lại để chốt lời".

Đồng quan điểm, bạn đọc Anh Tuan chỉ ra những bất hợp lý trong giá bất động sản khi so với thu nhập của người Việt: "Thu nhập bình quân đầu người của chúng ta thuộc top dưới của thế giới, nhưng chi phí nhà ở, đất đai lại nằm ở top đầu. Trong khi đó Hong Kong, Cebu, Thâm Quyến... đều là những thủ phủ giàu có và có tiếng trên thế giới, đất ở hay căn hộ của họ vô cùng khan hiếm, nên giá đắt so với thu nhập cũng là điều vô cùng bình thường. Điều này hoàn toàn trái ngược với ở Việt Nam khi giá nhà đất không tương xứng với thu nhập của người dân".

Làm gì để đưa giá nhà đất về mức hợp lý? Độc giả Lam Anh bình luận: "Áp thuế cao bất động sản thứ hai trở lên sẽ buộc nhiều người ôm đất với mục đích chờ tăng giá để bán, hoặc vay ngân hàng đầu tư sẽ phải suy nghĩ chuyện bán nhanh để cắt lỗ. Điều này sẽ kéo giá bất động sản trên toàn bộ thị trường tụt xuống sát với giá trị thật. Khi đó, nhóm người có nhu cầu về nhà ở hoặc cần mặt bằng sản xuất kinh doanh sẽ có cơ hội tiếp cận. Đây là một trong những biện pháp làm tăng tính thanh khoản của bất động sản và tạo nền tảng GDP tăng ổn định, giải quyết triệt để các nguy cơ do nạn đầu cơ đất gây ra cho nền kinh tế".

Ủng hộ biện pháp tăng thuế bất động sản để ngăn chặn đầu cơ, bạn đọc Ly Son nhận định: "Áp thuế cao bất động sản là điều cần thiết vì người dân được lợi về mọi mặt. Cơ sở hạ tầng khi có ngân sách sẽ dành để phát triển nhiều tuyến tàu điện để người dân đi lại đỡ nắng, nóng, khói bụi, dù ở xa trung tâm. Người có tiền không thể ôm đất chờ tăng giá, làm những người có nhu cầu ở thực không thể mua. Những người được thừa kế nhiều bất động sản sẽ không lười biếng mà phải học cách đầu tư kiếm tiền, tạo giá trị cho xã hội.

Những người có tiền sẽ đầu tư vào sản xuất kinh doanh, công nghệ, giá trị con người, thương hiệu cho đất nước, chứ không đâm đầu vào đất. Khi đó, cảnh quan đô thị sẽ bớt nhếch nhác, du lịch phát triển, đời sống xã hội cải thiện, các khu đất trống sẽ được xây công viên mang lại giá trị văn hóa, sức khỏe. Giải tỏa mặt bằng cũng sẽ được công bằng hơn, đền bù thỏa đáng hơn. Từ đó, giúp trả lại thành phố và người dân một đô thị quy hoạch xứng tầm".

