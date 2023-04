'Mua đất nền chờ lên giá chẳng khác nào chơi xổ số'

Cũng giống như mua vé số, phần lớn người buôn đất đều thua cuộc vì chỉ là 'con mồi' cho những 'cá mập' dễ dàng thao túng cuộc chơi.

Đầu tư bất động sản từ lâu đã là lựa chọn của đa số người Việt, đơn giản vì nó dễ, ai cũng làm được miễn là có chút tiền. Nhưng nếu mua đất nền rồi ngồi dự đoán tương lai, hy vọng giá đất sẽ tăng để bán kiếm lời, thì cũng chẳng khác nào bạn mua vé số rồi chờ trúng giải cả. Vấn đề là làm sao biết trước được tương lai thế nào, cũng như làm sao biết chắc chắn được giá đất sẽ tăng, giảm hay đứng mãi?

Tôi cho rằng, nếu là đầu tư khôn ngoan, người ta sẽ tính toán đổ tiền vào tài sản nào có thể sinh lời bằng cách tạo ra tiền hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Ví dụ, bạn mua nhà cho thuê mà giá cho thuê tốt hơn lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng trừ đi phần khấu hao của ngôi nhà (phần chênh lệch giá bán đừng kể vào), thì đó là một phương án đầu tư tốt.

Cũng giống như mua vé số may rủi, phần lớn người chơi đều thua cuộc bởi vì bạn chỉ là "con mồi" trong một thị trường rộng lớn hơn với những "cá mập" có vốn hàng nghìn tỷ đồng, dễ dàng thao túng cuộc chơi. Thế nên, thay vì đâm đầu vào những mơ mộng buôn đất làm giàu, tôi nghĩ rằng mỗi người hãy học cách đầu tư vào những tài sản có vốn nhỏ, xoay vòng vốn nhanh... và dành thời gian học hỏi thêm kinh nghiệm đầu tư nghiêm túc. Đừng để mất vốn trong một lần, bởi khi đó bạn thắng cũng chẳng học được gì, còn thua thì chỉ học được một bài duy nhất.

>> 'Nghĩ kiếm tiền trước khi mua nhà, đất'

Vậy tại sao giới siêu giàu trên thế giới vẫn chuộng bất động sản? Có một thực tế là hầu hết trong số đó đã chuyển đổi tài sản từ tiền mặt sang bất động sản cao cấp để nắm giữ. Giống như việc bạn mua tranh hiếm với giá cao hoặc các tài sản có giá trị lớn khác. Đơn giản đó là một hình thức đa đạng hóa tài sản nắm giữ của họ mà thôi. Nên nhớ, bất động sản mà họ nắm giữ cũng thuộc dạng hiếm, chứ không phải đầu cơ đại trà.

Câu chuyện đó hoàn toàn khác với câu chuyện của thị trường bất động sản Việt Nam, khi mà người ra đau nhau đổ tiền vào đất, mua gom bất động sản với một mục đích duy nhất là "lướt sóng" kiếm lời trong ngắn hạn. Tất nhiên, lịch sử đã chứng minh buôn nhà, đất ở Việt Nam có lợi nhuận rất cao và điều đó khiến rất nhiều người ồ ạt tham gia thị trường béo bở này. Nhưng câu chuyện này lại làm tôi nhớ đến một câu nói nổi tiếng của Warren Buffet: "Khi tất cả mọi người đều cảm thấy hưng phấn, cũng là lúc cuộc vui sắp tàn". Không có gì là tăng giá mãi mãi và những người vẫn đang mờ mắt vì buôn đất làm giàu có lẽ cũng sẽ sớm phải đối mặt với cái kết lụi tàn.

Nói về độ tuổi, giới trẻ bây giờ có xu hướng không thích đầu tư vào bất động sản vì giá quá cao và không hề năng động. Những người trẻ thường có lối sống cởi mở theo kiểu "Yolo" (you only live once - bạn chỉ sống một lần) nên họ không thích những thứ cố định một chỗ, hay chịu đựng một thứ gì đó như gánh nặng. Đó là lý do dẫn tới sự đứt mạch dòng tiền đổ vào nhà nhất - trái ngược với suy nghĩ của nhiều người rằng bất động sản sẽ tăng giá mãi mãi.

Một điểm nữa là mức tăng dân số Việt Nam hiện đang có xu hướng giảm dần, tức là nhu cầu về nhà ở cũng sẽ giảm (theo lý luận đất không sinh ra thêm). Từ đó, giá nhà đất cũng sẽ dần hạ nhiệt, về mức bão hòa và giảm xuống. Do vậy, cuộc chơi bất động sản sẽ không còn "dễ ăn" như chúng ta tưởng tượng.

Bao Dung

