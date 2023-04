Vẫn đầu tư nhà đất vì 90% tài sản của tôi là bất động sản

'Chết vì buôn đất' chỉ đúng với những người ít tiền, phải đi vay lãi để đầu cơ mà thôi.

Tôi có quan điểm khác với tác giả bài viết "Mua đất nền chờ lên giá chẳng khác nào chơi xổ số". Gia đình tôi thì phân bổ tài sản như sau: gần 90% tài sản nằm ở bất động sản, hơn 10% còn lại nằm ở các kênh khác như vàng, cổ phiếu... Trong phần bất động sản, 3/4 là nhà, đất nền, có giá trị sử dụng, cho thuê, có mục đích để ở, tại thời điểm hiện tại hoặc dành cho con cái mai sau; 1/4 còn lại là đất nông nghiệp, chờ phát triển hạ tầng, đền bù, lên thổ cư.

Tôi cho rằng, đầu tư bất động sản không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Nếu dễ thế thì có lẽ ai cũng giàu rồi. Đầu tư mà không có tính toán, mua đại theo cảm tính hay nghe theo lời người khác mách thì mới đúng là chơi xổ số, đánh bạc.

Bất động sản vẫn luôn là một kênh đầu tư an toàn và ổn định. Nhà ở trung tâm có thể có biên độ lợi nhuận không bằng nhà vùng ven nhưng luôn có giá trị sử dụng và nhu cầu thật. Bạn cứ bán ra là có người mua ngay, không có chuyện không có thanh khoản.

Tất nhiên, tùy từng giai đoạn mà bạn nên nắm giữ các loại bất động sản khác nhau. Ví dụ, hiện nay bạn nên chọn giữ nhà trung tâm có dòng tiền cho thuê hàng tháng là tốt nhất, tiền thuê nhà đều đặn bất chấp khủng hoảng kinh tế. Bất động sản đó sẽ luôn có giá trị cho thuê hoặc cho con cháu sử dụng. Nhưng giai đoạn "sốt đất ảo" cách đây hai năm thì biên độ lợi nhuận "lướt sóng" của nhà vùng ven lại cao hơn hẳn. Sau giai đoạn này thì nhà vùng ven nào đông dân cư, có xây dựng đường sá, hạ tầng, sẽ tiếp tục tăng; còn nơi ít dân, hạ tầng kém thì chững lại.

Gia đình tôi thì tùy từng thời điểm mà lựa cân đối cả hai loại hình bất động sản trên. Ví dụ: 1/2 đến 2/3 là bất động sản có dòng tiền cho thuê; 1/3 đến 1/2 là chọn bất động sản có kỳ vọng xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng trong tương lai.

Khái niệm "chết vì buôn đất" chủ yếu chỉ đúng với những người ít tiền, phải đi vay lãi để đầu cơ mà thôi. Người làm ra tiền sẽ luôn tìm cách mua thêm bất động sản. Cho dù bất động sản hiện giờ không còn là kênh đầu tư quá hấp dẫn nữa, nhưng nhu cầu nhà ở hiện tại và thế hệ con cháu sau này vẫn sẽ rất lớn. Người đã có nhà đất trong tay vẫn có nhu cầu tìm kiếm một chỗ ở tốt hơn về vị trí, diện tích rộng hơn, thoải mái hơn... Thế nên khó có chuyện bất động sản hết "nóng".

Hôm nay có thể không là đáy nhưng chắc chắn cũng chẳng là đỉnh nếu so với 20 năm nữa. Không có gì tăng mãi, giá bất động sản cũng sẽ có lúc lên, lúc xuống. Nhưng nhìn về dài hạn, nhà, đất vẫn luôn là kênh đầu tư an toàn (với điều kiện bạn đừng mua vùng xa, nơi tăng giá ảo, pháp lý kém là được).

Đến giờ này, tôi vẫn thấy mình may mắn khi đã mua nhà, đất từ khi trước dịch Covid-19, chứ nếu như nhiều người đứng chờ giá giảm thì có lẽ dù có giảm mạnh như lúc này, tôi cũng chỉ mua được 1/3 số bất động sản so với lúc trước (vì giá vẫn tăng hơn ba lần so với cách đây vài năm).

Tóm lại, mua đất để đầu cơ thì tôi cho rằng không nên, nhất là lúc này, nhưng nếu bạn đang sẵn tiền mà không biết làm gì hoặc có nhu cầu sử dụng nhà đất thật sự thì tại sao phải e dè đầu tư vào bất động sản? Có thể giờ chưa phải giá đáy nhưng tôi tin vẫn là mức giá tốt hơn nhiều so với 20 năm nữa. Như bố mẹ tôi từ năm 1993 đến giờ, cứ vài năm, để dư được một số tiền nhất định là họ đem đi mua bất động sản. Có những lúc họ "đu đỉnh" hoặc thua ở vài thời điểm, nhưng đến giờ tính ra không miếng đất nào không lãi to.

Tôi không dám khuyên ai, chỉ hy vọng các bạn sẽ có sự cân nhắc và lựa chọn phù hợp nhất với hoàn cảnh và điều kiện của bản thân.

Quoc Khanh

