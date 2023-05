Tôi không biết mua gì khác ngoài nhà, đất

Cứ dư được chút tiền là tôi mua nhà, đất, không phải để đầu cơ, mà dù giá lên hay xuống thì con cái vẫn có cái nhà để ở.

Gần đây, có nhiều người có cái nhìn không mấy thiện cảm về thị trường bất động sản khi cho rằng dòng tiền đổ vào nhà, đất không mang lại giá trị nào cả; đổ lỗi cho những người đầu tư vào nhà, đất thay vì sản xuất, kinh doanh làm ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế. Cá nhân tôi không thật sự đồng tình với quan điểm này.

Bản chất dòng tiền là thông minh. Nơi nào sinh lãi, trú ẩn tốt, nó sẽ chảy vào đó. Người ta đua đổ tiền vào bất động sản đơn giản vì nó là kênh đầu tư an toàn và sinh lời tốt nhất lúc này. Thế nên, nếu muốn lái dòng tiền ra khỏi bất động sản, cách duy nhất là khiến thị trường này không còn hấp dẫn nữa, khi đó người ta sẽ tự rút chân ra và chuyển hướng đầu tư khác.

Đúng là người Việt hiện vẫn quan tâm (và mua) bất động sản nhiều, nhưng có nhiều mục đích khác nhau chứ không hoàn toàn là mua để đầu cơ. Họ có thể mua để dùng, làm tài sản tích lũy cho tương lai, hoặc đầu tư cho con cái sau này... Và tôi cho rằng đó đều là những mục đích chính đáng.

Ở đây, việc đưa dòng tiền vào sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế là tư duy đúng đắn, nhưng quan trọng là có phải điều dễ dàng mà ai cũng làm được hay không? Chẳng có kênh đầu tư nào mà không cần kiến thức cả. Nhất là đầu tư sản xuất, kinh doanh mà không có kiến thức thì chẳng khác gì đánh bạc. Có người sắp về hưu đầu tư nhà yến 1,3 tỷ không như ý, kết quả là mất luôn cả tiền dưỡng già đó thôi.

Rõ ràng, nói gì thì nói, bất động sản vẫn là kênh trú ẩn an toàn nhất trong thời điểm hiện tại. Vì đơn giản như khi bạn đi vay ngân hàng, thứ tài sản có giá trị nhất, có thế chấp nhất, được ưa dùng nhất vẫn là bất động sản đó thôi. Thế nên, đừng nói rằng nhà, đất bỏ trống là không có giá trị sử dụng và là đồng tiền chết. Nếu mua nhà để đó, mà có thể mang thế chấp được thì ít ra nó vẫn dùng được đó thôi, chứ đâu phải hoàn toàn vô giá trị.

Chưa kể, sau một khoảng thời gian, nếu bạn đầu tư đúng, bất động sản còn có thể sinh lời, tạo ra giá trị mới, ví dụ lãi 10-20%. Vấn đề là khi mua nhà, đất, chúng ta mua vì mục đích gì? Mua đất vì thấy giá trị của chúng trong tương lai cao hơn, tôi nghĩ cũng chẳng phải điều gì sai. Đó là tâm lý rất cơ bản của con người.

>> Lái dòng tiền trong dân ra khỏi bất động sản

Vùng nào tăng giá nhà, đất ảo do đầu cơ thì sớm muộn cũng sẽ giảm về giá trị thực mà thôi. Tôi tin không ai có tiền để "thổi giá" đầu cơ cả một vùng rộng lớn hay găm bất động sản trong hàng chục năm, qua các giai đoạn suy thoái được cả. Cuối cùng, ngay cả khi có "thổi giá", chẳng phải đó vẫn là cơ hội cho các bạn bán giá cao hơn thực tế, rồi mang tiền đi kinh doanh đó sao?

Với một đất nước đang phát triển như Việt Nam, dù bạn có muốn hay không thì giá nhà ở các thành phố lớn cũng tăng dần như một xu hướng tất yếu mà thôi. Tương lai không biết thế nào, nhưng nếu bạn chọn đứng ngoài những con sóng bất động sản suốt 20-30 năm qua, và những năm tới thì tôi e đến một lúc nào đó, bạn sẽ thấy hối tiếc. Nếu cứ giữ suy nghĩ rằng nhà đất ngày càng khó mua mà không tranh thủ, cố gắng lao động để sở hữu sớm, thì càng về sau càng khó mua hơn thôi.

Dù bạn không đồng tình việc đất tăng giá, thì nó vẫn cứ tăng qua từng năm. Bao nhiêu năm nay giá bán, giá cho thuê vẫn tăng đều mà tôi thấy người ta đâu có bỏ thành phố để về quê. Tôi sống đến nay gần 40 tuổi, qua mỗi năm lại thấy Hà Nội, TP HCM ngày càng chật chội. Thế nên nếu bạn không quyết liệt trong chuyện mua nhà, đất, cứ chờ đợi cho đến khi giá bất động sản hạ xuống thì có khi chính bạn mới bị đẩy ra khỏi cuộc chơi.

Nhà tôi cũng vậy, cứ dư được chút tiền là tôi mua nhà, đất. Tôi không mua để đầu cơ, "thổi giá" mà chỉ suy nghĩ đơn giản rằng dù giá có lên hay xuống thế nào thì ít nhất con cái tôi vẫn có cái nhà để ở, chúng sẽ không phải vật lộn kiếm tiền chỉ để mua nhà như cha mẹ chúng. Nếu may mắn hơn, tôi còn có thể cho thuê nhà để có thu nhập mềm an hưởng tuổi già hoặc nâng cao điều kiện kinh tế của gia đình. Thế nên, tôi không nghĩ có lý do gì để mình dừng bỏ tiền vào bất động sản.

Quoc Khanh

