Mỏi mắt thường xuyên có phải hội chứng thị giác màn hình?

Tôi thường xuyên làm việc với máy tính, gần đây hay mỏi mắt, cay rát, nhìn mờ và đau đầu. Các triệu chứng này có phải do mắc hội chứng thị giác màn hình không? (Hà, 34 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Những triệu chứng bạn mô tả là điển hình của mắt mỏi điều tiết do dùng thiết bị số kéo dài, còn gọi là hội chứng thị giác màn hình. Tình trạng này thường gặp ở người làm việc nhiều với điện thoại, máy tính bảng và máy tính.

Khi nhìn vào màn hình liên tục, mắt phải điều tiết nhiều hơn trong khi tần suất chớp mắt giảm 40-60%, khiến lớp phim nước mắt bốc hơi nhanh, dẫn đến khô mắt, mỏi, rát, khó chịu và nhìn mờ tạm thời. Người mắc còn có thể nhức đầu, mỏi cơ trán - thái dương và giảm tập trung. Màn hình điện tử có mức độ tương phản thấp giữa chữ và nền càng khiến mắt phải hoạt động nhiều hơn. Đây không phải bệnh cấp tính nguy hiểm, nhưng kéo dài có thể khiến các vấn đề về mắt như khô mắt mạn tính, viêm bờ mi, rối loạn điều tiết nặng hơn. Mắt phải điều tiết trong thời gian dài, giảm khả năng tập trung khi đọc, viết và làm việc.

Để giảm mỏi mắt, bạn nên điều chỉnh thói quen làm việc và sinh hoạt. Áp dụng quy tắc 20-20-20: cứ sau 20 phút nhìn màn hình, nhìn ra xa khoảng 6 m trong ít nhất 20 giây để mắt thư giãn. Đồng thời, chớp mắt thường xuyên, tránh nhìn màn hình liên tục, đặt màn hình thấp hơn tầm mắt và ở khoảng cách phù hợp, kết hợp ánh sáng phòng đầy đủ, không quá chói hoặc tối. Không lạm dụng thuốc nhỏ mắt, đặc biệt các loại chứa chất bảo quản, vì có thể khiến mắt khô nhiều hơn.

Bạn nên đi khám mắt ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như mỏi mắt, cay rát kéo dài dù đã nghỉ ngơi; nhìn mờ thường xuyên, nhất là khó nhìn xa sau khi làm việc, đau đầu hoặc đau sâu sau hốc mắt tái diễn, phải phụ thuộc vào thuốc nhỏ mắt mỗi ngày. Bác sĩ có thể đánh giá bề mặt nhãn cầu, chất lượng phim nước mắt, tình trạng viêm bờ mi, loại trừ các bệnh mắt khác để điều trị phù hợp.

ThS.BS Lê Thanh Huyền

Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hà Nội