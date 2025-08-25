6 cách giúp giảm mỏi mắt

Đeo kính đúng độ, sử dụng thuốc nhỏ mắt, massage thường xuyên giúp mắt giảm căng thẳng, khô và mỏi mắt.

Mỏi mắt thường gặp ở người làm việc trong điều kiện ánh sáng kém, tiếp xúc thiết bị điện tử kéo dài, khiến mắt phải điều tiết nhiều. Theo BS.CKII Bùi Việt Hưng, Trưởng khoa Dịch kính võng mạc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, mỏi mắt còn có thể gây ra một số triệu chứng toàn thân như đau đầu, thường xuất hiện ở vùng trán hoặc quanh mắt, do mắt phải điều tiết liên tục. Các triệu chứng khác như đau cổ, vai và lưng vì ngồi sai tư thế khi làm việc hoặc phải nghiêng người về phía trước để nhìn rõ có thể gây căng cơ, đau mỏi. Mỏi mắt làm giảm khả năng chú ý, nhất là trong các công việc đòi hỏi thị lực cao như đọc, viết, thiết kế, lái xe...

Bác sĩ Hưng hướng dẫn một số cách có thể giảm mỏi mắt dưới đây.

Đeo kính phù hợp

Đeo kính sai độ hoặc cắt không đúng trục khiến mắt phải điều tiết nhiều hơn, dẫn đến nhanh mỏi và nhức mắt. Sử dụng kính mắt hoặc kính áp tròng đúng độ giúp giảm gánh nặng cho mắt, hạn chế mỏi cũng như những nguy cơ ảnh hưởng đến thị lực lâu dài. Người đeo kính thường xuyên nên kiểm tra thị lực định kỳ để có thể kịp thời điều chỉnh độ kính.

Để mắt nghỉ ngơi

Nguyên tắc 20-20-20, tức cứ sau 20 phút làm việc, nên nhìn ra xa khoảng 6 mét (tương đương 20 feet) trong ít nhất 20 giây. Điều này giúp mắt được nghỉ ngơi, từ đó giảm áp lực điều tiết khi xem thiết bị điện tử hoặc đọc sách, hạn chế nhức mỏi mắt do làm việc tập trung quá lâu.

Bác sĩ khám và kiểm tra mắt cho một nam giới. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sử dụng thuốc nhỏ mắt

Thuốc nhỏ mắt hoặc nước mắt nhân tạo cung cấp độ ẩm cần thiết cho mắt, đặc biệt khi mắt bị khô do môi trường điều hòa, làm việc lâu trước màn hình hoặc do giảm tần suất chớp mắt. Cần chọn loại phù hợp và sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ.

Đảm bảo môi trường đủ sáng và đủ độ ẩm

Làm việc trong không gian có ánh sáng vừa phải, không quá chói hay quá tối góp phần giảm áp lực điều tiết cho mắt, từ đó hạn chế nguy cơ mỏi mắt, nhức mắt. Môi trường không đủ độ ẩm phù hợp có thể khiến mắt dễ bị khô, rát và kích ứng. Trong trường hợp cần thiết, sử dụng máy tạo ẩm là giải pháp hiệu quả để duy trì độ ẩm không khí ổn định, giúp mắt cảm thấy dễ chịu.

Massage thư giãn mắt

Xoa bóp nhẹ nhàng quanh vùng mắt có tác dụng tăng cường tuần hoàn máu, giảm căng cơ và mang lại cảm giác thư giãn. Có thể kết hợp với việc nhắm mắt và đắp khăn ấm trong vài phút để tăng hiệu quả thư giãn cũng như làm dịu mắt.

Bỏ thuốc lá

Khói thuốc lá chứa nhiều chất độc hại có thể làm khô mắt, gây kích ứng đồng thời tăng nguy cơ mắc bệnh mắt như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể. Bỏ thuốc lá không chỉ giúp bảo vệ thị lực mà còn góp phần cải thiện sức khỏe toàn diện.

Nếu mỏi mắt vẫn tiếp diễn dù đã thay đổi tư thế làm việc, điều chỉnh ánh sáng hay thường xuyên cho mắt nghỉ ngơi là dấu hiệu cho thấy nên kiểm tra mắt chuyên sâu. Bác sĩ Hưng cho hay mỏi mắt kéo dài, không giảm hoặc có xu hướng nặng hơn, đặc biệt mắt không còn nhìn rõ như trước khi đeo kính mắt hoặc kính áp tròng, xuất hiện cơn đau thoáng qua ở mắt... có thể cảnh báo vấn đề nghiêm trọng hơn, cần đi khám.

Khuê Lâm