Mổ xoang trí tuệ nhân tạo khác nội soi thế nào

Tôi bị viêm xoang tái phát kèm u nhầy xoang trán, được chỉ định phẫu thuật. Công nghệ mổ xoang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) khác gì mổ nội soi? (Nga Phạm, 47 tuổi, Australia)

Trả lời:

Xoang gần các cấu trúc quan trọng như hốc mắt, sàn sọ, dây thần kinh thị giác, động mạch cảnh trong... Viêm xoang không điều trị kịp thời có thể gây tắc nghẽn ống dẫn lưu xoang, dịch nhầy tích tụ tạo u nhầy. Khối u phát triển lớn, lan xuống hốc mắt, dễ chèn ép vào nhãn cầu và các cấu trúc quanh mắt hoặc ăn mòn sàn sọ. Lúc này, tiếp cận bóc tách u nhầy nguy hiểm hơn do nguy cơ tổn thương mắt, não, chảy dịch não tủy...

Mổ xoang tái phát thường phức tạp hơn so với mổ lần đầu. Bởi cấu trúc xoang bị thay đổi, mô sẹo xơ hình thành làm mất các mốc giải phẫu tự nhiên, xác định ranh giới giữa mô bệnh và mô lành khó hơn. Quá trình bóc tách nguy cơ biến chứng như giảm thị lực, mất thị lực vĩnh viễn, rò dịch não, liệt mặt, chảy máu ồ ạt... Nếu không loại bỏ hết ổ viêm, bệnh có nguy cơ tái phát.

Giáo sư Thủy (trái) đang phẫu thuật xoang cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trong những trường hợp viêm xoang phức tạp, phẫu thuật nội soi không thể định vị chính xác các hốc sâu bên trong xoang trán, sát sàn sọ não. Bác sĩ chỉ quan sát được những vùng nằm trong tầm chiếu của ống kính và phải dựa vào kinh nghiệm để đoán hướng đi.

Khi phẫu thuật nội soi kết hợp với hệ thống định vị 3 chiều ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI Neuro-Navigation Curve BrainLAB), bác sĩ có thể nhìn rõ cấu trúc mà nội soi không thể thấy, từ đó xác định hướng đi chính xác, an toàn, nhất là các ca mổ khó, mổ sâu, mổ gần não hoặc mắt.

Trước phẫu thuật, hình ảnh CT/MRI của người bệnh được tải lên hệ thống, AI cập nhật, đồng bộ dữ liệu và cấu trúc giải phẫu thực tế, tái tạo "bản đồ xoang", giúp bác sĩ phẫu thuật thao tác chính xác, lấy hết mô viêm, bóc tách khối u trọn vẹn, đường dẫn lưu xoang tái thông, bảo tồn cấu trúc lân cận. Hệ thống cảnh báo khi dụng cụ phẫu thuật tiến gần đến khu vực nguy hiểm (hốc mắt, sàn sọ, dây thần kinh thị giác), giảm nguy cơ biến chứng. AI không chỉ giúp ca mổ an toàn hơn mà còn rút ngắn thời gian phẫu thuật và hồi phục cho người bệnh.

Bạn có thể chọn bệnh viện có trang thiết bị hiện đại, đầy đủ hệ thống định vị ứng dụng trí tuệ nhân tạo này cùng đội ngũ bác sĩ kinh nghiệm để khám, phẫu thuật phù hợp.

GS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy

Giám đốc Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM