Làm gì phòng viêm xoang tái phát?

Tôi thường xuyên tái phát viêm xoang gây đau nhức mũi, hắt hơi, chảy mũi liên tục. Làm thế nào ngăn bệnh bùng phát? (Mỹ Hà, Hà Nội)

Trả lời:

Viêm xoang là tình trạng niêm mạc các xoang cạnh mũi bị viêm, phù nề, làm ứ đọng dịch. Triệu chứng gồm đau nhức, tê buốt ở trán, má, mũi; chảy nước mũi, hắt hơi liên tục, nghẹt mũi... khiến người bệnh mệt mỏi, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Một số người có thể sốt nhẹ, mất ngủ do nghẹt mũi về đêm, sức khỏe suy giảm.

Viêm xoang có thể xảy ra do nhiều yếu tố như sử dụng điều hòa không đúng cách, bật nhiệt độ quá thấp, chênh lệch lớn với ngoài trời, làm đường thở khó thích nghi kịp thời, niêm mạc khô và tổn thương, từ đó tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus tấn công. Điều hòa, quạt, lâu ngày không được vệ sinh tiềm ẩn nguy cơ trở thành ổ chứa nấm mốc, bụi bẩn, phát tán vào không khí, tác động trực tiếp đến mũi xoang cũng dễ khiến triệu chứng bệnh bùng phát.

Tiếp xúc với chất kích thích như bụi bẩn, ô nhiễm, phấn hoa, khí thải, khói thuốc, tạo điều kiện cho viêm nhiễm phát triển gây viêm xoang tái phát. Người có cơ địa dị ứng hoặc niêm mạc yếu, khả năng tái phát viêm xoang cao hơn.

Bác sĩ nội soi mũi họng kiểm tra tình trạng viêm xoang. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để phòng viêm xoang tái phát, bạn nên ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, tránh tác nhân gây dị ứng, để bảo vệ niêm mạc mũi xoang, tăng cường hệ miễn dịch. Thường xuyên rửa mũi hàng ngày bằng nước muối sinh lý giúp làm sạch bụi bẩn, vi khuẩn đồng thời giữ ẩm niêm mạc. Uống nước ở nhiệt độ phòng hoặc nước ấm để tránh kích ứng họng. Khi sử dụng điều hòa, cần điều chỉnh nhiệt độ khoảng 26-28 độ C đồng thời vệ sinh thiết bị ít nhất hai lần mỗi năm để loại bỏ nấm mốc và bụi bẩn. Người có tiền sử viêm xoang mạn tính hoặc niêm mạc yếu nên đeo khẩu trang khi ra ngoài để hạn chế khói bụi, phấn hoa, các tác nhân gây dị ứng.

Viêm xoang cấp tính có thể khỏi hoàn toàn nếu dùng thuốc và chăm sóc hợp lý. Trường hợp mạn tính, bác sĩ thường kê thuốc chuyên biệt trong thời gian dài. Nếu vẫn không hiệu quả, người bệnh có thể được chỉ định phẫu thuật.

Khi xuất hiện triệu chứng kéo dài như nghẹt mũi, chảy dịch mũi xanh vàng, đau nhức vùng trán, má... bạn nên đi khám sớm để được chẩn đoán, điều trị kịp thời, tránh biến chứng và hạn chế bệnh trở thành mạn tính.

PGS.TS.BS Lê Minh Kỳ

Phụ trách chuyên môn Khoa Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội