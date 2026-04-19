Mổ u phổi bằng robot khác nội soi truyền thống thế nào

Mổ nội soi khá phổ biến, nhưng nếu khối u phổi phức tạp hoặc ở vị trí khó, có thể cần sự hỗ trợ của robot để tăng độ chính xác.

TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết phẫu thuật nội soi truyền thống và nội soi có robot hỗ trợ đều hướng tới mục tiêu an toàn, mức độ xâm lấn tối thiểu. Với những khối u có cấu tạo phức tạp hoặc ở vị trí khó, việc bóc tách u có thể gặp khó khăn, thậm chí không lấy hết u hoặc làm tổn thương mô lân cận. Khi đó, bác sĩ cân nhắc dùng robot hỗ trợ. Sự khác nhau giữa mổ nội soi và mổ có robot hỗ trợ thể hiện ở những điểm dưới đây.

Độ linh hoạt, chính xác: Khi phẫu thuật nội soi, bác sĩ sử dụng dụng cụ thẳng, điều khiển trực tiếp bằng tay nên độ linh hoạt không cao. Nếu mổ có robot hỗ trợ, bác sĩ ngồi tại buồng điều khiển đặt trong phòng mổ hoặc xa hơn. 4 cánh tay robot mô phỏng cổ tay người, có khả năng xoay 540 độ giúp bác sĩ dễ dàng thao tác tại những vùng mổ sâu, hẹp, khó tiếp cận.

Khi bóc tách những khối u phổi lớn hoặc dính nhiều mô lân cận, hệ thống robot có chức năng lọc rung, kiểm soát chuyển động giúp loại bỏ hoàn toàn run tay tự nhiên của phẫu thuật viên, tránh gây chảy máu, tổn thương phổi lành.

Một ca phẫu thuật cắt u phổi có sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hình ảnh vùng mổ: Màn hình camera nội soi truyền thống cho hình ảnh 2D hoặc 3D, độ sâu hạn chế. Trong khi đó, camera 3D của robot có khả năng phóng đại hình ảnh lên đến 15 lần, tự động lấy nét, điều chỉnh ánh sáng. Bác sĩ dễ dàng quan sát và phân biệt rõ các mạch máu, mô, dây thần kinh quan trọng mà mắt thường khó nhận diện.

Nguy cơ rủi ro, giảm biến chứng: Mổ nội soi dùng dụng cụ thẳng nên khó tiếp cận các khối u sâu, vị trí "hiểm" do nguy cơ tổn thương mạch máu, rốn phổi; không thích hợp với những ca mổ có độ phức tạp cao. Hệ thống điều khiển cánh tay robot có thể xoay 360 độ, cho phép tiếp cận nhiều vùng mổ mà không cần di chuyển cả hệ thống, từ đó giảm tối đa rủi ro trong lúc phẫu thuật. Đây là lợi thế quan trọng với ca mổ phức tạp hoặc kéo dài, đặc biệt ở bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh nền.

Đường mổ: So với đường rạch của mổ nội soi (1-1.5 cm), mổ robot đường mổ chỉ 8 mm có tính thẩm mỹ cao hơn.

Mức độ đau, chảy máu: Bệnh nhân sau mổ nội soi u phổi có thể đau nhẹ, phải dùng thuốc giảm đau vài ngày. Trong khi đó, robot tích hợp sẵn các dụng cụ mổ thông minh như dao hàn - cắt mạch máu khoảng 7 mm, giúp cắt mô và cầm máu cùng lúc, giảm chảy máu. Bệnh nhân không cần dùng giảm đau hoặc chỉ dùng liều thấp.

Tốc độ hồi phục: Bệnh nhân được mổ u phổi có sự hỗ trợ của robot có thể sinh hoạt bình thường sau một ngày, xuất viện sau 1-3 ngày. Thời gian này được rút ngắn đáng kể so với 3-5 ngày nếu mổ nội soi.

Bác sĩ Dũng cho biết mổ robot phù hợp với người lớn tuổi có nhiều bệnh nền, thể trạng kém, đang điều trị các bệnh mạn tính như suy gan, suy thận, ung thư... Phương pháp này cho hiệu quả cao song chưa phổ biến bằng mổ nội soi truyền thống do có chi phí cao hơn, phẫu thuật viên phải được đào tạo chuyên sâu. Tùy theo tình trạng sức khỏe, mức độ bệnh lý, bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp điều trị phù hợp, hiệu quả.

Thu Hà