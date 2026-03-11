U phổi tiến triển ung thư sau 4 năm

TP HCMÔng Hiếu, 60 tuổi, theo dõi u phổi lành tính 4 năm, nay u tăng kích thước, sinh thiết xác định ung thư tế bào thần kinh nội tiết.

Kết quả chụp CT phổi ông Hiếu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy khối u tăng kích thước từ 1,5 lên 2,3 cm nằm ở nhu mô phổi, bị kẹp giữa tĩnh mạch phổi và động mạch chủ ngay rốn phổi (phân thùy S6). PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, cho biết ở vị trí này, kỹ thuật nội soi phế quản hay nội soi lồng ngực thông thường rất khó tiếp cận. Nếu chọc kim sinh thiết có thể rủi ro cao vì dễ chạm mạch máu lớn gây chảy máu ồ ạt.

Sau hội chẩn, êkíp quyết định sử dụng hệ thống robot Da Vinci Xi tiếp cận vùng tổn thương. Các cánh tay robot linh hoạt, xoay 540 độ, luồn lách vào các vị trí hiểm hóc giúp bác sĩ thực hiện ca mổ "2 trong 1", vừa lấy mẫu sinh thiết vừa cắt bỏ khối u.

Phó giáo sư Vĩnh điều khiển các cánh tay robot vừa cầm máu, vừa luồn lách để tiếp cận khối u trong khi êkíp gây mê thực hiện kỹ thuật cô lập phổi bằng ống nội khí quản hai nòng, điều chỉnh máy thở để giảm áp lực dương cuối kỳ thở ra (PEEP) xuống mức tối thiểu đồng thời sử dụng ống hút áp lực âm để rút sạch khí tồn đọng trong phế quản. Ca phẫu thuật gặp không ít thách thức do cơ địa người bệnh khó đáp ứng thuốc mê, phổi không xẹp hoàn toàn khiến tầm nhìn của phẫu thuật viên bị che khuất, dễ chảy máu.

Sau khoảng hai giờ, êkíp bóc tách khối u để lấy mẫu bệnh phẩm sinh thiết lạnh ở nhiệt độ âm sâu (từ -20 đến -50 độ C). Kết quả xác định đây là khối u carcinoid phổi - một dạng ung thư tế bào thần kinh nội tiết. Theo phó giáo sư Vĩnh, u carcinoid thường xuất hiện ở đường tiêu hóa hoặc phế quản, trường hợp nằm sâu trong nhu mô phổi như ông Hiếu chiếm khoảng 1-2% số ca ung thư phổi.

Sau khi nhận kết quả sinh thiết, bác sĩ điều khiển robot cắt bỏ toàn bộ thùy phổi có u. Nhờ kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, bệnh nhân hồi phục nhanh, đủ sức khỏe để tiếp tục các liệu trình điều trị bổ trợ hóa - xạ trị sau mổ.

Phó giáo sư Vĩnh (ngoài cùng bên trái) điều khiển robot Da Vinci Xi cắt bỏ khối u cho ông Hiếu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo phó giáo sư Vĩnh, viêm mạn tính được xem là tác nhân hàng đầu thúc đẩy sự thay đổi cấu trúc tế bào, dẫn đến hiện tượng ác tính hóa ở các khối u lành tính. "Đây có thể là nguyên nhân khiến khối u ban đầu của ông Hiếu chuyển biến thành ác tính", phó giáo sư Vĩnh nói.

Globocan 2022 ghi nhận Việt Nam có hơn 24.400 ca mắc mới và gần 22.600 trường hợp tử vong do ung thư phổi mỗi năm. Bác sĩ khuyến cáo mỗi người nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bất thường ở phổi, từ đó có phương án điều trị sớm, tránh để lâu ngày dẫn đến biến chứng nghiêm trọng. Để phòng ngừa ung thư phổi, không nên hút thuốc lá bởi đây là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh, bảo vệ đường hô hấp khi tiếp xúc môi trường ô nhiễm, hóa chất...

Bảo Anh

*Tên người bệnh đã được thay đổi